Tendrá Tlaquepaque jornada de adopción de perros y gatos este sábado

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque realizará este sábado 5 de septiembre la jornada de adopción “Huellitas de Esperanza”, donde familias podrán conocer a perros y gatos que se encuentran bajo resguardo municipal y que buscan un nuevo hogar.

La actividad se llevará a cabo de 10:00 a 14:00 horas en el Jardín Hidalgo, en el Centro Histórico de Tlaquepaque. Actualmente, la Dirección de Bienestar Animal mantiene bajo resguardo a 47 animales: 37 perros y 10 gatos.

Juan Armando Cruz Vargas, subdirector de Bienestar Animal, explicó que durante la jornada las familias podrán convivir con los animales y recibir orientación de médicos veterinarios sobre el proceso de adopción y los cuidados que requieren.

Tlaquepaque tendrá jornada de adopción de gatos y perros (Gobierno Tlaquepaque)

Además, habrá vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos, así como personal que atenderá dudas relacionadas con el cuidado de mascotas.

Las adopciones se realizan mediante un proceso de valoración que incluye presentar una identificación oficial vigente, una entrevista o estudio socioeconómico y posteriormente una visita al domicilio de la persona interesada. Una vez que se determina que existen condiciones adecuadas, el animal es entregado directamente en el domicilio.

Los perros y gatos disponibles para adopción reciben atención veterinaria previa, que incluye esterilización, vacunación y desparasitación. En caso de requerir algún procedimiento adicional, se mantiene el seguimiento correspondiente.

La jornada contará también con la participación de asociaciones civiles que colaboran con Bienestar Animal en la búsqueda de hogares, espacios temporales y alternativas de resguardo.

La Dirección de Bienestar Animal mantiene atención permanente en San José Poniente 77, colonia Nueva Santa María, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Para solicitar información se encuentra disponible el teléfono 33 3367 9066.