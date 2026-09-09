Guadalajara reúne talento internacional en videojuegos, creatividad y tecnología

Guadalajara se convierte en punto de encuentro para especialistas, estudiantes, emprendedores y profesionales vinculados con los videojuegos, la creatividad y la tecnología, con la realización de Conecta Challenge: Explorando Futuros Digitales, iniciativa que busca compartir conocimiento, generar conexiones y abrir nuevas oportunidades para el talento creativo.

El encuentro, impulsado por el British Council, el Gobierno de Jalisco y Ciudad Creativa Digital, contempla siete talleres, dos masterclasses y espacios de networking con participantes nacionales e internacionales. Los contenidos abarcan temas como diseño de videojuegos, experiencias inmersivas, desarrollo de proyectos para museos y espacios públicos, integración de equipos, producción, construcción de pitch, comunicación del valor comercial y procesos de testing y control de calidad.

La jornada forma parte de Conecta Challenge 2026, programa de aceleración que nació en Jalisco en 2023 y que cada edición se concentra en un área distinta de las industrias creativas. En esta ocasión está dedicado a los videojuegos y, por primera vez, abrió su convocatoria a proyectos de todo México.

Como parte del programa, 25 estudios de videojuegos, 20 de Jalisco y cinco de otras entidades, participan en un proceso de aceleración que contempla mentorías, formación especializada y vinculación con publishers, inversionistas y especialistas de la industria.

Con esta iniciativa, Jalisco fortalece su papel como uno de los principales ecosistemas de industrias creativas del país, al vincular talento, innovación, tecnología y oportunidades de internacionalización.

El encuentro es gratuito y requiere registro previo. Se realiza hoy, de 12:00 a 20:00 horas, en Ciudad Creativa Digital, Guadalajara. 9 de septiembre de 2026.