Tlaquepaque se suma al ambiente mundialista con balón monumental y nuevos arcos en el Centro Histórico

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el recorrido inaugural por el primer cuadro del municipio, donde comerciantes y empresarios impulsaron la colocación de las estructuras que ahora forman parte de la imagen urbana de uno de los corredores turísticos más visitados de Jalisco.

Como parte de las actividades, también fue develada la obra denominada “Tierra de Colibríes”, ubicada en el cruce de las calles Juárez y Progreso, frente al Parián. Se trata de un balón gigante elaborado con resina y fibra de vidrio por Movel Design e intervenido por el artista Aram Cortez mediante pintura acrílica fluorescente.

Tlaquepaque aumenta atractivo para Mundial (Gobierno Tlaquepaque)

La pieza toma como referencia el Mundial de Futbol y al colibrí, símbolo del gobierno municipal. La obra fue donada por la familia Velasco Mosqueda y se prevé que sea subastada para recaudar fondos destinados a programas asistenciales del DIF Tlaquepaque.

De acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento, el proyecto fue financiado con recursos de la iniciativa privada y busca promover tanto el talento artístico como la actividad empresarial de la región ante visitantes nacionales y extranjeros.

Durante la jornada también se realizó una visita guiada para una delegación de 70 integrantes del sector empresarial vinculados a Coca-Cola, quienes recorrieron algunos de los principales atractivos culturales y turísticos del municipio.

El itinerario incluyó el Centro de Atención al Turista, el andador Independencia, el Museo Regional de la Cerámica, Casa Colibrí, el Centro Cultural El Refugio y el Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro, para concluir en el Parián.