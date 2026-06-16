Tlaquepaque corona a su reina y rey de la inclusión

Margarita Cruz y Raúl Arévalo fueron elegidos como reina y rey de la inclusión de San Pedro Tlaquepaque, en un certamen organizado para reconocer el talento, la participación social y la visibilidad de las personas con discapacidad.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien destacó el papel de las y los participantes como referentes para la comunidad y subrayó la importancia de fortalecer acciones que favorezcan la inclusión.

“Este esfuerzo es magnífico. En Tlaquepaque hemos trabajado para brindar apoyo a aquellas personas que no estaban inscritas en los programas de bienestar del Gobierno Federal. A medida que reconocemos, incluimos y valoramos a todas las personas, construimos una mejor sociedad”, señaló la alcaldesa.

Durante su intervención, Pérez Segura indicó que en el municipio se alcanzó la cobertura total del registro al programa Bienestar Incluyente y que actualmente se realiza la entrega de apoyos dirigidos a personas de entre 30 y 60 años de edad.

La presidenta municipal también reconoció el trabajo del DIF Tlaquepaque en la organización del certamen y en la generación de actividades dirigidas a personas con discapacidad.

El evento tuvo como propósito promover la participación social, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, mediante espacios de convivencia e integración comunitaria.