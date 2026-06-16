Celebra Jalisco 203 años como estado libre y soberano

La diputada Alondra Fausto, porta la bandera, durante los honores. Observan Salvador Zamora y el magistrado José Luis Álvarez.

Con una sesión solemne, el Congreso del Estado celebró 203 años del nacimiento de Jalisco como estado de la república mexicana.

El 16 de junio de 1823, la Diputación Provincial de Jalisco que encabezó el diputado Luis Quintanar, proclamó a Jalisco como estado libre y soberano, por lo que se considera a nuestra entidad como cuna del federalismo mexicano.

La diputada de MC, María Elisa Bravo, fue la única oradora de la sesión, quien resaltó que Jalisco siempre se ha defendido del centralismo, aún en el contexto actual, donde muchas decisiones se vuelven a concentrar en la capital del país.

“A 203 años de la declaratoria como estado libre y soberano, se vuelve necesario tener muy claras las circunstancias actuales, el sentimiento centralista autoritario y de control, así como la presión que se quiere ejercer sobre los gobiernos sub nacionales queriendo disminuir a mínimos históricos, las soberanías locales. Por eso es importante que afrontemos los desafíos que nos plantea este escenario, sabiendo que en Jalisco el federalismo y la autonomía constitucional de los estados, se defiende y hacer eso es la mejor conmemoración que podemos hacer por aquellos que lucharon por nuestra libertad y soberanía”, dijo María Bravo.

A la sesión solemne acudieron representantes del Poder Ejecutivo, por medio del secretario de Gobierno, Salvador Zamora y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), José Luis Álvarez Pulido. La diputada del PRI, Alondra Fausto, presidió la sesión, como titular del Poder Legislativo.

En la apertura de la sesión solemne estuvieron presentes apenas 21 de los 38 diputados de la 64 Legislatura. La sesión comenzó 50 minutos después de lo previsto.