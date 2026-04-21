Comerciantes del Mercado de Abastos presentan a diputados proyectos para renovar la zona

De sombrero, los diputados Martín Franco (Morena) y Sergio Martín (PT).

El mercado de Abastos está por cumplir 60 años de vida. Por ello, necesita un proyecto amplio de renovación.

En ese contexto, comerciantes del mercado de Abastos de Guadalajara, solicitaron a diputados locales de la Comisión de Desarrollo Productivo y Regional del Congreso, que en el siguiente Presupuesto de Egresos 2027 del gobierno de Jalisco, se considere la inversión de 270 millones de pesos para su modernización.

La petición la hizo Moisés Ramos Portillo, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), durante una sesión de la Comisión legislativa que preside el diputado del PT, Sergio Martín Castellanos. El encuentro se realizó en la sede de la central de abasto, a la que acudieron también los diputados Julio Hurtado (PAN), Aurelio Fonseca (PRI) y Martín Franco (Morena).

“Con fundamento en las facultades que tiene esta Comisión, se solicita su intervención para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de Jalisco, se destinen recursos etiquetados a la modernización de la infraestructura del mercado de Abastos de Guadalajara, reconociéndolo como un proyecto estratégico de impacto regional y nacional”, precisó Ramos Portillo.

El líder de la UCMA señaló que 250 millones de pesos se necesitan para la renovación de instalaciones, redes hidrosanitarias, actualización de instalaciones eléctricas, así como 20 millones de pesos adicionales para pavimentar 16 calles con concreto hidráulico, así como instalar sistemas digitales de control de inventarios, trazabilidad y seguridad.

En la reunión, diversos comerciantes tomaron la palabra y señalaron que el mercado de Abastos se creó en 1967, con el cobijo del gobernador Francisco Medina Ascencio, es decir, que ya está por cumplir 60 años y se necesita la renovación del centro de abastos, el segundo más importante del país.

El legislador Sergio Martín Castellanos, presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo y Regional, señaló que atenderán las peticiones y las tomarán en cuenta para la discusión del siguiente Presupuesto del Gobierno de Jalisco.

“A eso venimos, a escucharlos a ustedes, a conocer estos proyectos que nos están presentando y que celebro que estemos cuatro diputados de diferentes fracciones, pero que es importante que esté el diputado Julio Hurtado, que es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para nosotros es importante que pertenezca a esta Comisión y estamos trabajando de la mano y es una persona que podrá potencializar y ayudar a estos proyectos junto con toda la Comisión”, dijo.

El mercado de Abastos lo construyó el gobierno de Jalisco y se inauguró el 17 de abril de 1967. Hoy tiene 1,800 bodegas y recibe a 60 mil visitantes diariamente de la ciudad, del estado y de los estados vecinos de Colima, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Sinaloa.

La central de abastos tapatía congrega a alrededor de tres mil comerciantes.