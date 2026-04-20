Mantiene Tlajomulco operativo para retirar vehículos abandonados en vía pública

El Gobierno de Tlajomulco mantiene un operativo para retirar vehículos abandonados en la vía pública, a través de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial, con el objetivo de prevenir riesgos para la población, particularmente ante la temporada de lluvias.

El director de Movilidad y Cultura Vial, César Noel Bajonero, explicó que cada reporte ciudadano es atendido mediante un protocolo que permite confirmar si la unidad se encuentra en estado de abandono.

“Cuando la ciudadanía reporta un vehículo abandonado, personal de Movilidad acude al sitio para verificar la situación. Después, se busca localizar a la persona propietaria para informarle y solicitar el retiro de la unidad; si no es localizada, se deja un apercibimiento para proceder conforme al protocolo establecido”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, dependiendo del caso, el vehículo puede ser retirado de inmediato o recibir un apercibimiento de entre cinco y diez días antes de ser trasladado a un corralón autorizado por la Secretaría de Transporte estatal.

La autoridad municipal indicó que esta estrategia inició a principios de 2025, año en el que se retiraron 200 vehículos. En lo que va de 2026, se han retirado aproximadamente 187 unidades adicionales.

El operativo busca evitar que los automotores abandonados se conviertan en focos de riesgo, como posibles criaderos de mosquitos transmisores de dengue, además de contribuir al orden vial y la recuperación de espacios públicos.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a continuar realizando reportes de vehículos abandonados o que obstruyan vialidades, banquetas o cocheras, a través del teléfono 33 3283 4400, extensión 1560.