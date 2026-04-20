PROJAL e IMEF Guadalajara suman esfuerzos para impulsar educación financiera en empresas

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Como parte del plan integral de Impulso Económico al Estilo Jalisco, la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (PROJAL) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), capítulo Guadalajara, anunciaron una colaboración para fortalecer la educación financiera en las empresas del estado.

Capacitación especializada

El eje central de esta alianza es un programa de capacitación que aprovecha la experiencia de ambas instituciones, con el objetivo de brindar herramientas financieras que fortalezcan la resiliencia y competitividad de los negocios.

Primera etapa de implementación

La colaboración inicia con apoyo prioritario en los municipios de Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, El Arenal, Etzatlán, Juchitlán, La Huerta, Puerto Vallarta, Tala, Tapalpa y Tequila, buscando consolidar su estabilidad financiera y preservar empleos.

Expansión progresiva

Una vez concluida esta fase, el programa se extenderá a empresas de todo el estado, consolidando un modelo de atención progresiva que amplíe los beneficios de la educación financiera a más unidades económicas.

Bases de una política educativa

Con esta alianza, PROJAL e IMEF Guadalajara establecen las bases de una política educativa que fortalezca a las empresas desde su estructura financiera, haciéndolas más sólidas frente a los retos del mercado.