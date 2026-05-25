Gobierno de Jalisco lanza convocatoria para sexta generación de Mujeres Conductoras

El Gobierno de Jalisco presentó la convocatoria para la sexta generación del programa Mujeres Conductoras, iniciativa impulsada por la Secretaría de Transporte (SETRAN) para fomentar la inclusión laboral de las mujeres en el transporte público.

Para esta edición, el programa ampliará su cobertura fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y llegará por primera vez a Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande.

Entre las novedades de esta generación destaca que las participantes recibirán gratuitamente el examen toxicológico, además de contar con cobertura total de la capacitación, licencia y gafete para operar transporte público. También tendrán acompañamiento psicológico durante el proceso formativo y acceso a una bolsa de trabajo con empresas del sector.

La coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, señaló que el programa busca fortalecer una movilidad más incluyente y abrir espacios para las mujeres en sectores históricamente dominados por hombres.

Por su parte, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, informó que en las cinco generaciones previas se han capacitado 239 mujeres, varias de las cuales ya laboran en sistemas como SITEUR y Mi Macro Periférico.

Añadió que actualmente diez mujeres más se encuentran en capacitación para incorporarse a las nuevas rutas y al sistema de la Línea 5 hacia el Aeropuerto de Guadalajara.

El director general de Seguridad Vial de SETRAN, Jesús Carlos Soto Morfín, explicó que el programa forma parte de la estrategia estatal para fortalecer el transporte público y generar entornos de movilidad más seguros y sostenibles.

Además de la formación, las mujeres que concluyan satisfactoriamente el programa recibirán un apoyo económico de 11 mil pesos.

La directora de Investigación y Cultura Vial de SETRAN, Ana Fernanda Moreno Barajas, detalló que el registro deberá realizarse exclusivamente a través de Mi Licencia Jalisco - Mujeres Conductoras.

Indicó que habrá 80 espacios disponibles: 25 para el Área Metropolitana de Guadalajara, 25 para Puerto Vallarta y 15 lugares respectivamente para Tepatitlán y Zapotlán el Grande.

El registro abrirá un día después de la publicación oficial de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y permanecerá disponible durante 30 días naturales o hasta agotar los cupos en cada región.

De acuerdo con datos de SETRAN, del total de mujeres egresadas de la quinta generación, 28 por ciento ya se encuentra operando en el transporte público, mientras que otras continúan en procesos de capacitación para incorporarse al sistema estatal de movilidad.