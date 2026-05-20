Pablo Lemus toma protesta al nuevo Consejo Directivo del CIMEJ 2026-2028

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco (CIMEJ) para el periodo 2026-2028, organismo que será presidido por José de Jesús Borrayo Sánchez.

Durante el acto protocolario, el mandatario estatal afirmó que el crecimiento económico y la competitividad de Jalisco son resultado del trabajo coordinado entre gobierno y sectores productivos, así como de la apuesta por la formación de talento especializado en áreas tecnológicas e ingenierías.

Lemus Navarro señaló que factores como la suficiencia energética, el abastecimiento hídrico y la preparación de capital humano son fundamentales para atraer inversiones nacionales e internacionales al estado.

“En las ingenierías es donde tenemos que poner el principal foco y empujar a nuestros jóvenes a que vayan a estudiar ingenierías”, afirmó el Gobernador.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que Jalisco trabaja, en coordinación con el Gobierno de México, en proyectos estratégicos enfocados en garantizar infraestructura energética, conectividad y acceso al agua, elementos que consideró clave para el desarrollo sostenible de la entidad.

Además, subrayó la necesidad de fortalecer el sistema educativo con énfasis en matemáticas, tecnología y formación técnica para responder a las demandas futuras del mercado laboral.

José de Jesús Borrayo Sánchez, presidente entrante del CIMEJ, aseguró que el organismo continuará impulsando la innovación y la capacitación de las y los profesionistas del sector, además de fortalecer servicios especializados como peritajes, inspecciones y diagnósticos energéticos y ambientales.

“Cuenta con el compromiso de este importante gremio de mecánicos y eléctricos del Estado de Jalisco para que nuestro estado se mantenga como líder”, expresó.

Por su parte, David Contreras Rodríguez, presidente saliente del Consejo Directivo del CIMEJ, destacó la importancia de garantizar la seguridad en los procesos de energetización tanto en instalaciones públicas como privadas.

“No basta con construir más, hay que construir mejor. No basta con energizar más espacios, hay que energizarlos con seguridad”, puntualizó.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, fundado en 1969, mantiene entre sus principales objetivos la capacitación y certificación permanente de profesionistas del sector mediante cursos, talleres y conferencias especializadas.