Firma Tlaquepaque convenio para facilitar estudios en línea a servidores públicos

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, firmó un convenio de colaboración con la Coordinación y Asesorías de Estudios Abiertos Profesionales S.C. (COORASEA) para ampliar las opciones de formación académica dirigidas a las y los servidores públicos del Ayuntamiento.

El acuerdo permitirá que el personal municipal y sus familias puedan acceder a programas de preparatoria y licenciatura en línea con reconocimiento oficial, con el propósito de facilitar su preparación académica sin interferir con sus actividades laborales.

Durante la firma del convenio, la alcaldesa agradeció la disposición de la institución educativa para concretar esta colaboración y reconoció la participación de la regidora Cristina Patricia Carrasco, quien intervino como enlace con la representante legal de COORASEA, América Lizbeth Muñoz Marín.

“Cuando tenemos oportunidades para acercar a nuestras servidoras y servidores públicos opciones de desarrollo personal y profesional, no lo pensamos dos veces. Reconocemos que su labor no es nada más una función administrativa; es una verdadera vocación de servicio que merece ser respaldada y fortalecida”, expresó.

Pérez Segura señaló que el Ayuntamiento busca generar condiciones para que su personal continúe con su formación académica y mejore sus oportunidades de desarrollo profesional.

“Algunos tienen más oportunidades que otros, y nuestra obligación como gobierno es acercarlas. La educación es fundamental para el desarrollo de la sociedad y también para quienes día a día contribuyen al funcionamiento de nuestro municipio”, afirmó.

La presidenta municipal indicó que este convenio forma parte de las acciones para fortalecer la capacitación y el desarrollo del personal que integra la administración pública municipal.