Red Jalisco llegará al Congreso y permitirá ahorrar más de 500 mil pesos al año

El Congreso del Estado de Jalisco dará un paso hacia la utilización de infraestructura tecnológica pública con la firma del convenio “Red Jalisco en el Congreso”, mediante el cual sus servicios de internet migrarán gradualmente de proveedores privados a la red pública de alta velocidad administrada por el Gobierno del Estado.

El acuerdo fue impulsado por la presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, Montserrat Pérez Cisneros, quien destacó que el cambio permitirá optimizar recursos públicos sin representar costos adicionales ni una nueva carga operativa para el Poder Legislativo.

Red Jalisco conectará al Congreso del Estado

Como parte de la instalación se contempla la colocación de 10 antenas, con capacidad para conectar simultáneamente a hasta 3 mil usuarios cada una, además de fibra óptica antirroedor y dos servicios de 10 gigabytes dentro del recinto legislativo. Con esta infraestructura se busca mejorar la estabilidad y velocidad de la conexión tanto en el Congreso como en el Edificio Juárez.

Uno de los principales beneficios será económico. De acuerdo con Montserrat Pérez, la migración permitirá generar un ahorro superior a 500 mil pesos anuales, al dejar de contratar servicios privados de internet.

La legisladora señaló que el Congreso confía en la capacidad de la infraestructura estatal y que, una vez concluida la migración, el Poder Legislativo dependerá de Red Jalisco para sus servicios de conectividad.

La instalación, mantenimiento y soporte técnico estarán a cargo de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, por lo que el Congreso no tendrá que asumir gastos adicionales para mantener la infraestructura.

Red Jalisco conectará al Congreso del Estado

Durante la firma del convenio también participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alondra Getsemany Fausto de León; el secretario de Administración del Estado, Rafael Orendain Parra; el director general de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, Juan Pablo Fernández Ramos; el secretario general del Congreso, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, así como los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y José Aurelio Fonseca Olivares.

Juan Pablo Fernández Ramos destacó que el objetivo no se limita a mejorar la conexión del Congreso, sino a utilizar la tecnología para hacer más eficiente el gasto público y ampliar el acceso a internet en espacios públicos. Subrayó que el proyecto forma parte del esfuerzo para reducir la brecha digital y llevar conectividad a más instituciones y personas.

Por su parte, Rafael Orendain Parra resaltó la capacidad de la infraestructura estatal y sostuvo que Red Jalisco cuenta con condiciones para brindar un servicio comparable, e incluso superior, al que ofrecen empresas privadas.

Red Jalisco conectará al Congreso del Estado

Red Jalisco, recordó la legisladora, fue construida como una infraestructura pública de internet y actualmente tiene presencia en los 125 municipios de Jalisco, además de escuelas, hospitales, plazas y distintos edificios públicos. Con este convenio, el Congreso del Estado se suma a los espacios que aprovechan esta red, con el objetivo de reducir costos, fortalecer su conectividad y aprovechar una infraestructura que ya es propiedad del Estado.