Prioriza Tlajomulco al peatón en el diseño de nuevas vialidades

Las obras de infraestructura vial en Tlajomulco incorporan criterios de accesibilidad universal y seguridad para dar prioridad a quienes se desplazan a pie, así como a personas con alguna discapacidad.

El director de Obras Públicas, Celso Álvarez Solórzano, explicó que antes de intervenir una vialidad se determina su función como vía primaria o secundaria y, a partir de ello, se definen los elementos necesarios para garantizar una movilidad más segura.

En las zonas urbanizadas se consideran banquetas con un ancho mínimo, cruces seguros, pasos de cebra, reductores de velocidad y señalización, entre otros elementos.

“Priorizamos, sobre todo en las zonas urbanas, la movilidad peatonal y tenemos varias normas que nos rigen, por ejemplo, las de la SEDATU y también los manuales de dispositivos viales de la AMIM, donde hay que considerar banquetas con anchos mínimos de 1.50 o 1.80 metros y, a partir de ahí, ampliarlas de acuerdo con las necesidades particulares. Esto, para garantizar que cualquier persona con algún tipo de discapacidad motriz o cualquier condición de movilidad que lo requiera tenga accesibilidad universal”.

Álvarez Solórzano señaló que las banquetas también incorporan huellas podotáctiles para personas con discapacidad visual, además de bolardos para delimitar el espacio peatonal y dispositivos de señalización que buscan advertir a los conductores.

“Entonces, las banquetas tienen que ser amplias y debemos tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, hay elementos o huellas podotáctiles en las esquinas para las personas con discapacidad visual, que es algo que implementamos en el municipio. Tenemos sistemas de seguridad, como bolardos, que hacen que el peatón se sienta resguardado sobre una banqueta y que el vehículo tenga una limitante visual que ayude a protegerlo. Además, ya tenemos dispositivos sobre las vialidades, como señalética vertical y horizontal y reductores de velocidad, sobre todo en zonas escolares”.

El funcionario agregó que las rampas, los cruces seguros y la iluminación también forman parte de los criterios considerados en las obras, con la intención de mejorar la visibilidad y reducir riesgos para quienes utilizan las vialidades.

Además, adelantó que Tlajomulco trabaja junto con los gobiernos de Zapopan y Jalisco en un proyecto para recuperar banquetas en el corredor López Mateos, con una propuesta que contempla mayor accesibilidad.