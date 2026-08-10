Prepara Tlajomulco actividades para jóvenes durante agosto

Durante agosto, el Instituto de Alternativas para los Jóvenes de Tlajomulco (INDAJO) desarrollará una agenda de 17 actividades dirigidas a las juventudes del municipio, con propuestas culturales, deportivas, educativas y recreativas, además de jornadas de salud y medio ambiente.

La programación incluye brigadas de salud, activaciones físicas, recorridos por sitios turísticos, culturales e históricos, actividades de emprendimiento juvenil y jornadas de reforestación. También habrá acciones enfocadas en acercar a los jóvenes a oportunidades relacionadas con el campo laboral.

Adrián Ruiz Rico, director del INDAJO, explicó que la intención es llevar las actividades a distintos puntos del municipio y generar espacios donde las juventudes puedan participar, desarrollar sus capacidades y plantear sus propias propuestas.

“Si bien somos una generación de jóvenes inmersos en la tecnología, en la que quizá todas las convocatorias están en redes, nuestro trabajo también es llegar a las calles, tocar las puertas de las y los jóvenes, invitarlos a participar y fomentar la cultura, la recreación, el deporte y todas las agendas que nos interesan”.

El funcionario invitó a las y los jóvenes a acercarse al instituto para conocer los proyectos disponibles y plantear iniciativas propias. Señaló que el INDAJO busca mantener contacto directo con las comunidades y llevar las oportunidades hasta los lugares donde se encuentran las juventudes.

La agenda se desarrollará durante agosto y contempla actividades relacionadas con cultura, arte, deporte, educación, salud, medio ambiente y preparación para el ámbito laboral.

Para conocer las actividades y participar, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del INDAJO, ubicadas en Constitución Oriente 157, dentro de la Unidad Deportiva Mariano Otero, en Tlajomulco de Zúñiga, o comunicarse al 3283 4400, extensiones 3250 y 3251.