Jalisco

El INDAJO contempla talleres, actividades deportivas y culturales, jornadas de salud, reforestación y acciones para acercar a las juventudes al emprendimiento y al campo laboral.

Prepara Tlajomulco actividades para jóvenes durante agosto

Por Ricardo Gómez

Durante agosto, el Instituto de Alternativas para los Jóvenes de Tlajomulco (INDAJO) desarrollará una agenda de 17 actividades dirigidas a las juventudes del municipio, con propuestas culturales, deportivas, educativas y recreativas, además de jornadas de salud y medio ambiente.

La programación incluye brigadas de salud, activaciones físicas, recorridos por sitios turísticos, culturales e históricos, actividades de emprendimiento juvenil y jornadas de reforestación. También habrá acciones enfocadas en acercar a los jóvenes a oportunidades relacionadas con el campo laboral.

Adrián Ruiz Rico, director del INDAJO, explicó que la intención es llevar las actividades a distintos puntos del municipio y generar espacios donde las juventudes puedan participar, desarrollar sus capacidades y plantear sus propias propuestas.

“Si bien somos una generación de jóvenes inmersos en la tecnología, en la que quizá todas las convocatorias están en redes, nuestro trabajo también es llegar a las calles, tocar las puertas de las y los jóvenes, invitarlos a participar y fomentar la cultura, la recreación, el deporte y todas las agendas que nos interesan”.

El funcionario invitó a las y los jóvenes a acercarse al instituto para conocer los proyectos disponibles y plantear iniciativas propias. Señaló que el INDAJO busca mantener contacto directo con las comunidades y llevar las oportunidades hasta los lugares donde se encuentran las juventudes.

La agenda se desarrollará durante agosto y contempla actividades relacionadas con cultura, arte, deporte, educación, salud, medio ambiente y preparación para el ámbito laboral.

Para conocer las actividades y participar, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del INDAJO, ubicadas en Constitución Oriente 157, dentro de la Unidad Deportiva Mariano Otero, en Tlajomulco de Zúñiga, o comunicarse al 3283 4400, extensiones 3250 y 3251.

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