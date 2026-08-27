Innovación

Los derechohabientes podrán realizar pagos de sus financiamientos hipotecarios y de mejora de vivienda con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana

Créditos Infonavit se pueden pagar en Oxxo

Por Francisco Armenta

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) habilitó un nuevo servicio para que las y los derechohabientes puedan realizar pagos de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda en tiendas Oxxo de todo el país, las 24 horas del día, los siete días de la semana y sin cobro de comisión.

Para efectuar el pago únicamente es necesario proporcionar los 10 dígitos del número de crédito, que funcionarán como referencia. Se podrán cubrir mensualidades o realizar adelantos de hasta 10 mil pesos por transacción, tanto en efectivo como con tarjeta de crédito o débito, lo que amplía las alternativas para quienes no pueden acudir a una sucursal bancaria durante sus horarios habituales.

Con esta opción, el Infonavit busca facilitar que los acreditados mantengan sus financiamientos al corriente y tengan mayor flexibilidad para realizar sus pagos. Para consultar todos los métodos y puntos disponibles, se puede ingresar a www.infonavit.org.mx, en la sección Derechohabientes / Tengo un Crédito / Pagos.

Crédito Infonavit se puede pagar en Oxxo

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