Créditos Infonavit se pueden pagar en Oxxo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) habilitó un nuevo servicio para que las y los derechohabientes puedan realizar pagos de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda en tiendas Oxxo de todo el país, las 24 horas del día, los siete días de la semana y sin cobro de comisión.

Para efectuar el pago únicamente es necesario proporcionar los 10 dígitos del número de crédito, que funcionarán como referencia. Se podrán cubrir mensualidades o realizar adelantos de hasta 10 mil pesos por transacción, tanto en efectivo como con tarjeta de crédito o débito, lo que amplía las alternativas para quienes no pueden acudir a una sucursal bancaria durante sus horarios habituales.

Con esta opción, el Infonavit busca facilitar que los acreditados mantengan sus financiamientos al corriente y tengan mayor flexibilidad para realizar sus pagos. Para consultar todos los métodos y puntos disponibles, se puede ingresar a www.infonavit.org.mx, en la sección Derechohabientes / Tengo un Crédito / Pagos.