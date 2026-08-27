Expo Franquicias Guadalajara cumple 20 años como motor de nuevos negocios

Guadalajara vuelve a ponerse en modo negocios. Este jueves arrancó la vigésima edición de Expo Franquicias Guadalajara, encuentro que durante dos décadas ha reunido a empresarios, inversionistas, emprendedores y marcas interesadas en crecer mediante el modelo de franquicia en el occidente de México.

Expo Franquicias

Durante el 27 y 28 de agosto, Expo Guadalajara recibe a más de 150 marcas nacionales e internacionales, además de consultores, proveedores y especialistas que presentan alternativas para distintos perfiles y niveles de inversión. La oferta abarca sectores como alimentos y bebidas, salud, belleza, servicios, educación y tecnología.

“Jalisco es la cuna y el destino de las franquicias, Guadalajara es el enclave del emprendimiento y de la innovación”, señaló Jaime Salazar, presidente del Comité Organizador de Expo Franquicias Guadalajara.

El programa contempla conferencias, capacitación y espacios de encuentro sobre inversión, expansión de marcas, financiamiento, aspectos legales, innovación y las nuevas tendencias del sector. La tecnología también ha ganado terreno en este modelo de negocio, con herramientas de digitalización, nuevos canales de venta y estructuras de operación más flexibles.

El peso de Jalisco en esta industria también se refleja en los números. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), en el estado tienen presencia alrededor de 485 marcas y 4 mil 440 puntos de venta, cifras que colocan a la entidad como uno de los principales mercados nacionales para este modelo.

Expo Franquicias

“Jalisco es el segundo lugar a nivel nacional en franquicias, demostrando la innovación de su ecosistema emprendedor”, destacó Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias, quien anunció que Guadalajara será también sede, en octubre, de la Convención Internacional de Franquicias 2026.

En esta edición, Aguascalientes es el estado invitado especial, con un pabellón en el que se promueven marcas propias y el talento emprendedor de esa entidad.

Con 20 años de historia, Expo Franquicias Guadalajara se mantiene como un espacio para conocer opciones de inversión, generar contactos y explorar la expansión de negocios, tanto de marcas mexicanas que buscan nuevos mercados como de propuestas internacionales interesadas en llegar al país.