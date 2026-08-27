Propone legisladora una reforma integral al SIAPA

Buscan crear un sistema de monitoreo de calidad del agua. Ofinas centrales del SIAPA.

Una reforma integral al sistema hídrico estatal propuso la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, quien preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso.

La iniciativa, construida con el respaldo del especialista Josué Sánchez Tapetillo y otras voces expertas, tiene como objetivo central democratizar la gestión del agua y abrir el SIAPA a la vigilancia ciudadana.

La reforma consta de cuatro ejes fundamentales, se complementa con dos acuerdos legislativos y se presentará en la sesión ordinaria del Pleno prevista para el jueves 03 de septiembre de 2026.

El primero de los ejes abarca el endurecimiento de sanciones contra servidores públicos responsables de actos de corrupción relacionados con el agua. “Cuando esas conductas provoquen contaminación o daños graves a la salud, las penas podrán duplicarse y no habrá posibilidad de fianza”, subrayó Casillas.

El segundo regula los dictámenes de factibilidad hidráulica. Cada trámite deberá contar con folio único, seguimiento electrónico, plazos definidos, criterios objetivos y mecanismos de impugnación. “Las autorizaciones ya no podrán resolverse en la oscuridad mientras nuevos desarrollos sobrecargan acuíferos, redes y plantas”, dijo.

El tercero contempla la creación de un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua. La población podrá consultar información actualizada por cuenca y acuífero. Cuando los contaminantes rebasen los límites permitidos o la disponibilidad ponga en riesgo el suministro, las autoridades tendrán que declarar una contingencia hídrica y actuar de manera coordinada.

El cuarto eje propone crear el Instituto Jalisciense de Estudios sobre el Agua, encargado de impulsar investigación, innovación, capacitación y conocimiento técnico especializado.

En cuanto a los dos acuerdos legislativos, de acuerdo con Mariana Casillas, uno exige instalar plantas potabilizadoras permanentes en Tlajomulco y atender las colonias con problemas de calidad, salubridad o suficiencia mientras que el otro solicita al SIAPA revisar su plantilla y establecer mecanismos de colaboración con universidades para incorporar especialistas en las áreas sustantivas.

El especialista Josué Sánchez Tapetillo, quien participó en la iniciativa presentada, dijo que la corrupción ha tenido un alto costo para el SIAPA y que por tal razón, una de las propuestas es que las factibilidades que entrega el organismo sean transparentes.

“Todos sabemos que la Junta de Gobierno del organismo operador se compone actualmente por una inmensa mayoría de funcionarios públicos y la mayoría son integrantes del gobierno del estado y de los municipios. Hay una mínima representación ciudadana que no tiene incidencia, no impacta en las decisiones que se toman en esta Junta de Gobierno”, lamentó el especialista.