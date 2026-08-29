Imeplan recibe el primer lugar de los Premios NovaGob 2026 por innovación metropolitana

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) obtuvo el primer lugar de los Premios NovaGob México 2026, en la categoría Innovación en Gobernanza y Gestión Urbana y Metropolitana, por el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDmetro), reconocimiento que destaca la experiencia de Jalisco en la construcción de esquemas de coordinación entre municipios.

Ceremonia de entrega de los Premios NovaGob 2026

El premio fue entregado a Martha Patricia Martínez Barba, Directora General del Imeplan, durante el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México, realizado en Expo Guadalajara. El SIDmetro integra la experiencia del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en la creación de un modelo de gobernanza que articula la coordinación política, capacidades técnicas, participación ciudadana y gestión operativa para atender problemas que rebasan los límites de cada municipio.

El sistema involucra a los nueve municipios metropolitanos y cuenta con la participación de más de mil 300 servidoras y servidores públicos en mesas de trabajo, además de instrumentos y proyectos que permiten tomar decisiones con una visión conjunta de la metrópoli. Entre sus resultados se encuentran los 36 millones de viajes acumulados de MiBici, las 2.7 millones de consultas al Mapa Único de Inundaciones durante 2025 y el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), considerado el primer instrumento de este tipo con carácter obligatorio en el país.

Eduardo Sojo, Director General de la Fundación NovaGob México, resaltó que estos reconocimientos buscan que las experiencias exitosas de los gobiernos puedan ser conocidas y replicadas en otros territorios. “Lo que queremos hacer es que inspiren a otros a hacer lo mismo”, señaló.

Añadió que uno de los objetivos de los premios es convertir las historias de innovación pública en ideas que puedan adaptarse a distintos contextos. En el mismo sentido, Cynthia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, destacó la importancia de generar espacios para que los gobiernos compartan experiencias y aprendan de las políticas que han demostrado resultados.

“Que los gobiernos puedan compartir lo que funciona, aprender de otras experiencias y elevar de manera conjunta la calidad de todos los gobiernos”, indicó.

En la primera edición de los Premios NovaGob México se recibieron 102 propuestas en seis categorías, mientras que la etapa de votación registró la participación de 7 mil 962 personas.

Jalisco también obtuvo reconocimiento en la categoría de Gestión Hídrica y Resiliencia Ambiental, donde el programa Nidos de Lluvia, de la Comisión Estatal del Agua (CEA), fue declarado ganador. A estos resultados se sumaron cuatro menciones honoríficas: ZOOM Metropolitano del Imeplan, en Innovación en Transformación Digital; Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026, de la Secretaría de Planeación; Puntos Verdes Metropolitanos del Imeplan, en Gestión Hídrica y Resiliencia Ambiental; y Laboratorio Vivo: Regeneración del Arroyo Las Tortugas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Además, el Programa de Apoyo para la Producción Sostenible de Raicilla fue finalista.

Con este reconocimiento, la experiencia del AMG se consolida como un referente de innovación institucional y gobernanza metropolitana, con intercambios de conocimiento que incluso han alcanzado a metrópolis como el Área Metropolitana de Barcelona y el Valle de Aburrá.

Ceremonia de entrega de los Premios NovaGob 2026

Los Premios NovaGob México tienen como propósito visibilizar experiencias innovadoras desarrolladas desde las administraciones públicas y fomentar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas para mejorar la gestión gubernamental. La iniciativa toma como referencia los Premios NovaGob Excelencia, organizados por la Fundación en España, y adapta sus principios de rigor metodológico, transparencia, independencia y aprendizaje colectivo al contexto mexicano.