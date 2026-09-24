Capacitan a productores de Jalisco ante nuevos requisitos de certificación laboral

El Gobierno de Jalisco, a través de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), realizó una sesión técnica de capacitación dirigida a productores agroexportadores sobre los nuevos requisitos para obtener el Certificado Laboral de Agroexportación (CLA) mediante la plataforma VELAGRO.

La jornada busca facilitar la adaptación del sector a los nuevos lineamientos y fortalecer la competitividad del campo jalisciense, al tiempo que se impulsa la formalidad laboral y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras del campo.

La capacitación da continuidad a los acuerdos establecidos durante la Mesa Territorial del Pacífico por el Trabajo Digno, realizada el pasado 3 de septiembre, y contempla un acompañamiento conjunto entre autoridades estatales, federales y productores.

El secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Ricardo Barbosa Ascensio, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con la Federación y el sector productivo para atender las necesidades particulares de las actividades agroexportadoras.

“Se va a continuar con un diálogo permanente entre los aguacateros de Jalisco y la Secretaría del Trabajo Federal para ir acortando esa curva de aprendizaje de este año del programa piloto. También el Secretario de Agricultura se ofreció a representar a los productores de berries en el estado de Jalisco”, señaló.

Los nuevos lineamientos para la operación de la plataforma VELAGRO fueron publicados el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Ante ello, las autoridades estatales anunciaron que brindarán acompañamiento al sector durante el proceso de incorporación al esquema de certificación.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, señaló que la certificación puede contribuir a generar mayor certeza para los compradores internacionales y fortalecer la cadena de valor agroalimentaria, además de facilitar la búsqueda de nuevos mercados, entre ellos Corea del Sur.

“Cada certificación le da más garantía al consumidor, pero también nos da más garantía a ustedes como productores de alcanzar mejores precios, mejores acuerdos y, sobre todo, vamos a seguir en la búsqueda de nuevos mercados”, afirmó.

En representación del Gobierno de México, Omar Nacif Stefan Fuentes, director general de Previsión Social, explicó que el programa contempla un periodo de incorporación gradual de hasta 15 meses, durante el cual se brindará capacitación y acompañamiento técnico a los productores.

El funcionario federal indicó que, al tratarse de un programa piloto, existe la posibilidad de realizar ajustes a las reglas de operación conforme se identifiquen necesidades específicas del sector.

“Al tratarse de un programa piloto, existe toda la apertura para ajustar las reglas según lo que encontremos en el camino y atender las particularidades del campo de Jalisco”, aseguró.

Representantes del sector productivo, entre ellos Carlos Luna, director general del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), y Saúl Medina Tejeda, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), destacaron la importancia de mantener espacios de capacitación y diálogo que permitan cumplir con la nueva regulación sin afectar las actividades de exportación.

Con este esquema, las autoridades buscan que la transición hacia los nuevos requisitos laborales sea gradual y permita mantener el flujo de los productos jaliscienses hacia los mercados internacionales, mientras se fortalecen las condiciones laborales en el sector agropecuario.