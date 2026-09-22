Instala Tlajomulco Comité de Seguridad y Cultura de la Paz

El Gobierno de Tlajomulco instaló el Comité Municipal de Seguridad y Cultura de la Paz, integrado por autoridades de Seguridad Pública, Protección Civil, DIF Tlajomulco, Instituto de la Mujer y Juventudes, con la intención de incorporar la prevención de las violencias y la convivencia pacífica al trabajo cotidiano de distintas áreas municipales.

La instalación ocurrió en el marco del Día Internacional de la Paz, que se conmemora el 21 de septiembre. Como parte del acto también se firmó el Decálogo por la Paz, compuesto por 10 principios que plantean responsabilidades para las dependencias municipales más allá de las tareas relacionadas directamente con la seguridad.

Entre los principios se encuentran servir con respeto, resolver mediante el diálogo, proteger los derechos humanos, recuperar y cuidar espacios públicos y el medio ambiente, fortalecer la participación ciudadana, prevenir las violencias y trabajar de manera coordinada.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la participación de la ciudadanía es necesaria para que las acciones de gobierno tengan resultados y sostuvo que la relación entre servidores públicos y habitantes debe favorecer esa colaboración.

“Si cumplimos con la parte que nos corresponde, yo siempre he creído que la participación ciudadana no se presume, se promueve. ¿Y cómo se promueve? Pues teniendo servidores públicos que estimulen a la gente a participar. Si ven a su Gobierno cercano, si ven a sus funcionarios empáticos, la gente se motiva a involucrarse y a trabajar en equipo, porque tampoco va a haber esfuerzos que den los resultados que queremos si no es con la participación activa de la gente”, señal.

La regidora María Elena Rivera, presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura de Paz, explicó que los 10 compromisos deberán aplicarse desde las funciones de cada dependencia y no únicamente desde las áreas encargadas de seguridad.

“Para el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, construir paz implica actuar desde el territorio y desde las instituciones. Significa prevenir las violencias, atender sus causas, fortalecer el tejido social, garantizar derechos, recuperar espacios públicos, promover la convivencia y ofrecer servicios públicos cercanos, eficientes y sensibles a las necesidades de la población. Desde esta perspectiva, las y los servidores públicos municipales tenemos una responsabilidad que va más allá de nuestras funciones administrativas”, expresa.

El Decálogo por la Paz establece los siguientes principios:

1. Servir con respeto.

2. Resolver mediante el diálogo.

3. Construir la paz todos los días.

4. Respetar y proteger los derechos humanos.

5. Recuperar y cuidar los espacios públicos y el medio ambiente.

6. Fortalecer la participación ciudadana.

7. Prevenir las violencias.

8. Trabajar de manera coordinada.

9. Fortalecer la comunidad.

10. Hacer de la paz una forma de gobernar.