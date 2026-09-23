DIF Zapopan y Pinturas Prisa capacitarán en oficios a través de las Habilitecas

Las Habilitecas de Zapopan serán utilizadas como espacios de capacitación para personas interesadas en aprender oficios y desarrollar habilidades que puedan aplicar en el ámbito laboral, como parte de una alianza entre el DIF municipal y Pinturas Prisa.

El convenio contempla la implementación del programa **Escuela de Color**, cuya primera generación estará integrada por 25 personas. El curso tendrá una duración de seis sesiones y una aportación de recuperación de 200 pesos.

La presidenta del patronato del DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie, señaló que la intención es que la capacitación pueda convertirse en una herramienta para generar ingresos.

“Queremos que nuestro mayor legado sea dejar a alguien un gran oficio, una gran capacitación, una manera genuina y segura, sobre todo de poder tener un ingreso para llevar a su casa. Entonces, esta alianza va a impactar a las 25 personas que van a estar tomando el curso, pero esto en un futuro se va a multiplicar por cinco o por 10”, puntualizó.

Las inscripciones se realizarán mediante un código QR que será difundido en las redes sociales del DIF Zapopan. Los cursos podrán desarrollarse en distintas Habilitecas, dependiendo de la disponibilidad de los espacios y del calendario que establezcan las instituciones participantes.

La directora general del DIF Zapopan, Karla Guillermina Segura Juárez, explicó que Escuela de Color forma parte de un convenio de colaboración más amplio con Pinturas Prisa, que también ha permitido donaciones de equipo de cómputo y mejoras en instalaciones del organismo.

“El objetivo de esta alianza, de lo que hoy les queremos presentar, es el programa Escuela de Color, un programa que hemos desarrollado en conjunto con Pinturas Prisa que viene de un convenio de colaboración que, además de esta escuela, pues nos ha permitido recibir muchos otros beneficios de Pinturas Prisa, como la donación de equipos de cómputo, la intervención de ciertos espacios del sistema DIF Zapopan para mejorar las instalaciones”, subrayó.

Desde la empresa, el titular de Marketing de Pinturas Prisa, Ignacio Silva, sostuvo que la capacitación busca que aprender un oficio pueda convertirse en una alternativa de ingreso.

“Por eso esta alianza con el DIF Zapopan hace tanto sentido para nosotros, porque enseñar un oficio no es solamente enseñar a pintar, sino entregar realmente una herramienta a la gente para poder crecer. Es desarrollar una habilidad que puede convertirse en un ingreso, en un emprendimiento, en una oportunidad de autoempleo, y para muchas personas es una posibilidad de construir un futuro diferente”, añadió Silva García.

El convenio establece que las instituciones participantes definirán los mecanismos para la inscripción, capacitación, seguimiento, acreditación y conclusión de los cursos, así como las responsabilidades correspondientes.

Además de Escuela de Color, la colaboración contempla que las Habilitecas puedan ser utilizadas para futuras capacitaciones, de acuerdo con la programación y disponibilidad de cada espacio. El acuerdo no contempla una contraprestación económica entre las instituciones ni implica que personal municipal realice funciones de seguridad privada para Pinturas Prisa.