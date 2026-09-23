Invitan a postular a más de 300 personas a que reciban el Premio Cultura de la Paz

Los convocantes al Premio se reunieron en el patio del Congreso de Jalisco.

Para reconocer públicamente a ciudadanas y ciudadanos, colectivos, organizaciones e instituciones que impulsen acciones a favor de la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos, el Congreso del Estado entregará el Premio Estatal Cultura de la Paz.

El diputado de MC, Omar Cervantes Rivera, promotor de la distinción, dijo que la paz se construye todos los días y de manera cotidiana. Por ello, se busca entregar el reconocimiento a más de 300 personas que pueden ser propuestas por otras personas o por asociaciones.

La convocatoria está abierta para recibir propuestas, dijo el legislador.

“Queremos reconocer la paz de manera cotidiana, la gente que hace la paz día a día, la gente que organiza los torneos de futbol, la gente que cuida a los niños del barrio, la gente que va y compra el mandado de los vecinos, la gente que está cuidando con vecinos en alerta en las colonias, la gente que arregla el parque, la gente que limpia las instalaciones, la gente que construye comunidad, la que hace el cafecito para que echemos chisme. Esa gente es la que queremos reconocer”, explicó.

Delia Pérez Guerrero, presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención, dijo que la paz duradera se encuentra en la participación ciudadana y en la edificación de valores.

“Hoy no solo se presenta una fecha más en el calendario, sino que hoy se ratifica el compromiso que existe con 125 municipios que conforman el estado de Jalisco, cada uno con su contexto cultural, cada uno con su historia, con el objetivo de visualizar este derecho humano a la paz, no solo como un concepto abstracto, sino como una responsabilidad pública, bien articulada que requiere resultados medibles y observables”, explicó.

Los requisitos para postular a personas para recibir el Premio Estatal de Cultura de la Paz son: una identificación, la currícula, domicilio, correo electrónico, número telefónico, carta de exposición de motivos, y certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que se deben enviar por correo electrónico al Congreso.

Omar.cervantes@congresojal.gob.mx

Daniel.gomez@congresojal.gob.mx

El premio se entregará el 27 de noviembre Día Estatal de la Cultura de la Paz.