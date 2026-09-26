Amplían registro para apoyo extraordinario al maíz blanco

El plazo para que las y los productores de maíz blanco puedan registrarse al Apoyo Extraordinario a la Comercialización de Maíz Blanco fue ampliado hasta el próximo 30 de septiembre, informó el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

La extensión corresponde al proceso de registro y entrega de documentación del Programa de Comercio Justo para el ciclo Primavera-Verano 2026, con el propósito de facilitar que las personas productoras puedan completar los requisitos y acceder al subsidio.

La ampliación no sólo contempla a productores de Jalisco, sino también de Campeche, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, entidades consideradas dentro de este esquema de apoyo a la comercialización del grano.

Maiz (ALFONSO HERNANDEZ MARTINEZ)

El programa opera mediante el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”, que busca reducir la intermediación en la cadena de comercialización y facilitar que la industria de la masa y la tortilla pueda adquirir el maíz directamente en bodegas ubicadas en las regiones productoras.

Con este mecanismo se pretende disminuir los costos asociados a la comercialización y contribuir a evitar presiones sobre el precio final de productos derivados del maíz, al mismo tiempo que se generan condiciones para una relación más directa entre quienes producen el grano y quienes lo utilizan como materia prima.

Datos útiles: el plazo para completar el registro y la documentación del apoyo extraordinario concluye el 30 de septiembre de 2026. El programa corresponde al ciclo Primavera-Verano 2026 y aplica para productores de Jalisco, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.