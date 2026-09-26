Innovación

Productores de Jalisco y otros cinco estados tendrán hasta el 30 de septiembre para completar su registro al programa federal

Amplían registro para apoyo extraordinario al maíz blanco

Por Francisco Armenta

El plazo para que las y los productores de maíz blanco puedan registrarse al Apoyo Extraordinario a la Comercialización de Maíz Blanco fue ampliado hasta el próximo 30 de septiembre, informó el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

La extensión corresponde al proceso de registro y entrega de documentación del Programa de Comercio Justo para el ciclo Primavera-Verano 2026, con el propósito de facilitar que las personas productoras puedan completar los requisitos y acceder al subsidio.

La ampliación no sólo contempla a productores de Jalisco, sino también de Campeche, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, entidades consideradas dentro de este esquema de apoyo a la comercialización del grano.

Maiz (ALFONSO HERNANDEZ MARTINEZ)

El programa opera mediante el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”, que busca reducir la intermediación en la cadena de comercialización y facilitar que la industria de la masa y la tortilla pueda adquirir el maíz directamente en bodegas ubicadas en las regiones productoras.

Con este mecanismo se pretende disminuir los costos asociados a la comercialización y contribuir a evitar presiones sobre el precio final de productos derivados del maíz, al mismo tiempo que se generan condiciones para una relación más directa entre quienes producen el grano y quienes lo utilizan como materia prima.

Datos útiles: el plazo para completar el registro y la documentación del apoyo extraordinario concluye el 30 de septiembre de 2026. El programa corresponde al ciclo Primavera-Verano 2026 y aplica para productores de Jalisco, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

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