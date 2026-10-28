Cristóbal Fonseca gana el Premio Adolf Horn 2026 por su apuesta por la biotecnología

El talento emprendedor y las ideas que buscan transformar la manera de producir alimentos fueron protagonistas de la XIX edición del Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año 2026, que reconoció a Cristóbal Fonseca, fundador de Microendo, por su trabajo en el desarrollo de soluciones biotecnológicas para una agricultura más sustentable.

Premio Adolf Horn 2026

Originario de Atotonilco el Alto, Jalisco, Fonseca comenzó su proyecto hace nueve años, motivado por las necesidades de los cultivos de agave de su familia. Actualmente, Microendo desarrolla tecnología basada en microorganismos que favorecen el crecimiento de diferentes cultivos y contribuyen a reducir la dependencia de fertilizantes. La empresa tiene presencia en tres países y busca ampliar su alcance internacional.

Al recibir el reconocimiento, el empresario compartió un mensaje dirigido a quienes comienzan su camino en los negocios, en el que destacó la importancia de encontrar una motivación que vaya más allá de los resultados económicos.

“Yo los invito a todos los emprendedores que van arrancando, cuando arranquen un negocio, lo arranquen por pasión, por amor, porque si lo arrancan por dinero, por dinero lo van a dejar”, expresó.

Bajo el lema “Lideramos empresas, dejamos legado”, la ceremonia se realizó en el Parque Agua Azul, en Guadalajara, con la presencia de representantes del sector empresarial, autoridades de distintos órdenes de gobierno, presidentes de cámaras y organismos empresariales, patrocinadores e invitados especiales. Maritere Tirado Díaz participó como madrina de esta edición.

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria fue su apertura nacional, una novedad que permitió reunir más de 100 registros de jóvenes empresarios de Jalisco y otras entidades del país. Además, el encuentro contó con el respaldo de más de 40 patrocinadores, que contribuyeron a integrar una bolsa de premios y beneficios con oportunidades de financiamiento, capacitación, asesoría y herramientas para impulsar el crecimiento de los proyectos participantes.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos los cinco finalistas: Juan Pablo Ochoa, Cristóbal Fonseca, Valeria Aceves, Fernando Robledo y Óscar Benavides, quienes formaron parte de una generación de emprendedores que apuesta por desarrollar empresas con propuestas innovadoras y capacidad de crecimiento.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, destacó la valentía, disciplina y resiliencia que implica emprender, e invitó a los participantes a reflexionar sobre la huella que pueden dejar sus negocios en la sociedad.

“Su legado puede ser también la generosidad”, señaló, al plantear que el crecimiento empresarial puede traducirse en oportunidades y esperanza para otras personas.

Por su parte, Alejandro Medina Escalera, presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ), subrayó la importancia de fortalecer al organismo como un espacio de acompañamiento y vinculación para quienes desarrollan sus propios negocios.

“Necesitamos un Consejo que sea útil para sus empresarios. Un Consejo que conecte, acompañe y abra puertas”, afirmó durante su mensaje de clausura.

La gala también incluyó la iniciativa Tu Cámara Te Reconoce, mediante la cual se distinguió a 22 empresarios y líderes por sus trayectorias dentro de los organismos empresariales.

Premio Adolf Horn 2026

A 19 ediciones de su creación, el Premio Adolf Horn se ha consolidado como un espacio para visibilizar el trabajo de las nuevas generaciones de empresarios y reconocer proyectos que buscan generar oportunidades, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo económico.

Con la mirada puesta en su vigésimo aniversario, previsto para 2027, el CCJEJ busca ampliar el alcance nacional del reconocimiento y mantener una plataforma que conecte a los jóvenes empresarios con herramientas y oportunidades para llevar sus proyectos a nuevas etapas de crecimiento.