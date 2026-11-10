Cemex rescató edificio histórico de Guadalajara y lo transformó en un gran hotel

Cemex contribuye a rescatar edificio histórico de Guadalajara

Un edificio emblemático del Centro Histórico de Guadalajara, construido en la década de 1940, recuperó su valor arquitectónico y encontró una segunda vida como hotel moderno, gracias a un proyecto de rehabilitación en el que participó Cemex con el suministro de materiales y soluciones técnicas.

Se trata del Hotel Motto by Hilton, un inmueble que, fue sometido a una renovación integral que permitió conservar buena parte de sus elementos originales, así como su esencia arquitectónica y su integración con el entorno urbano.

Para esta intervención, Cemex suministró el concreto necesario para fortalecer la estructura del edificio mediante la incorporación de muros en forma de “H”, entretejidos con los elementos constructivos existentes. Esta solución permitió adecuar el inmueble a las normativas actuales de construcción sin alterar su naturaleza arquitectónica ni recurrir a procesos invasivos de demolición.

Además del reforzamiento estructural, los trabajos contemplaron la restauración y conservación de las tres fachadas del edificio, respetando sus características originales. También se mantuvieron las losas de concreto existentes, diversos muros de ladrillo, los tragaluces originales de la planta baja y el patio.

La preservación de estos elementos permitió mantener la identidad del inmueble y su relación histórica con la ciudad, al tratarse de una construcción catalogada con valor patrimonial.

Asimismo, la decisión de aprovechar gran parte de la estructura existente contribuyó a disminuir el impacto ambiental que habría implicado levantar un edificio completamente nuevo, al reducir la necesidad de demolición y el uso de nuevos materiales.

El resultado de esta intervención es un hotel de 154 habitaciones distribuidas en seis niveles, cuyo diseño combina las exigencias actuales de seguridad, eficiencia energética y cuidado ambiental con el valor arquitectónico e histórico de la construcción original.

A través de este proyecto, Cemex destacó su participación en intervenciones que buscan equilibrar la modernización de los espacios urbanos con la conservación del patrimonio arquitectónico.