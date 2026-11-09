ITB Américas: la gran feria mundial del turismo llega a Jalisco

En la ambivalencia convergen dos emociones, dos extremos, dos necesidades. Todo opuesto, pero de igual valor. Jalisco es México y parece que ahora Jalisco también es global, cosmopolita, mundial.

Proyecta ITB Americas a Guadalajara como centro de negocios turísticos del continente

Que la feria de turismo más grande del mundo, que existe desde 1966 y lleva por nombre ITB Berlin —que además ha extendido su presencia a Singapur, India y China—, llegue ahora a Guadalajara bajo el nombre de ITB Américas resulta clave para que Jalisco se coloque de frente ante los mercados globales. Así que, después de la gala de la Guía Michelin y de la llegada del evento The 50 Best Restaurants Latin America, a finales de noviembre, el anuncio de que Guadalajara será sede de ITB Américas durante los próximos cinco años le da a Jalisco una posición relevante en el escenario turístico mundial.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de Expo Guadalajara, del 10 al 12 de noviembre, y su objetivo es fortalecer la industria turística de México y de todo el continente americano, así como vincular destinos mediante acuerdos comerciales e intercambio de información. Para ello, contará con más de 100 ponentes, distribuidos en más de 40 conferencias. Aunado a lo anterior, se espera la participación de alrededor de 300 empresas y organizaciones, que ocuparán cerca de siete mil metros cuadrados, así como una derrama económica que superará los 200 millones de pesos. México será el país invitado oficial, con representación de sus 32 entidades, mientras que participantes de más de 60 países y regiones llegarán a la Perla Tapatía.

Para el lanzamiento oficial de ITB Américas, que tuvo lugar en el Hotel Riu de esta ciudad, se contó con la participación de Olivier Ponti, director de Market Intelligence & Insights en Amadeus, empresa que busca mejorar la experiencia de viajar para todos; Vicente Salas Hesselbach, vicepresidente y director general de Messe Berlin Américas; Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, y Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco.

Al hacer uso de la palabra, Ponti ofreció algunas estadísticas de la región y puntualizó que países como México, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Brasil y Colombia no solo crecen en volumen de turismo y economía, sino que también avanzan en valores. Por su parte, Salas enfatizó que ITB Américas se plantea como una feria B2B moderna, que debe reunir a todo el ecosistema turístico.

Proyecta ITB Americas a Guadalajara como centro de negocios turísticos del continente

A su vez, Fridman agradeció que ITB, desde la Patagonia hasta Canadá, haya elegido a Guadalajara como sede durante los próximos cinco años. También compartió la anécdota de que, durante las conversaciones iniciadas hace un par de años, surgió la frase: “Vamos siendo novios y si nos queremos, nos casamos”.

Para finalizar, Rodríguez Zamora destacó que “hoy es un nuevo panorama para el turismo y nuestro país tiene el mejor escenario para tener una feria internacional porque (en el Gobierno de México) creemos en conectar no solo destinos, sino conectamos gente, conectamos comunidades, conectamos experiencias y podemos decir que México está de moda”. Asimismo, señaló que el 40 por ciento de los turistas que llegan al país lo hacen para vivir una experiencia cultural.

ITB Américas espera recibir al menos cinco mil personas en su primera edición. Aunque México será el país invitado, se trata de una feria de alcance completamente internacional.

Proyecta ITB Americas a Guadalajara como centro de negocios turísticos del continente

PARA SABER

Del 10 al 12 de noviembre, ITB Américas reunirá empresas de alojamiento como Grand Velas, Grupo Brisas, Hoteles Riu Plaza y SkyView Igloo Resort, de la región de Laponia, en Finlandia. Entre las empresas turísticas mexicanas estarán Casa Sauza, Grupo Mundo Maya, Aventurarte por Jalisco, Tren Maya, Los Cabos Tourism Board y Panoramex DMC, por mencionar algunas.

También habrá representantes de Tailandia (Asia Exótica), Eslovenia (Ars Longa Viajes), República Dominicana (Barceló Bávaro Grand Resort), Egipto (Dunas Travel), África (Amazing África), Japón (Only One Travel) y Ecuador (Visiting Galápagos), entre otros. A ellos se sumarán firmas como United Airlines, Air Canada, Amadeus, LATAM Airlines, Accor, Hilton y Miki Travel.