Crearán micrositio para transparentar obras de agua en el AMG

La Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Contraloría del Estado desarrollarán un micrositio público para transparentar los proyectos estratégicos de abastecimiento y saneamiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con información sobre las inversiones, ubicación de las obras y avances de ejecución.

La contralora estatal, María Teresa Brito Serrano, informó que el portal, denominado Agua para Jalisco, formará parte del Mapa Interactivo de Fiscalización de Obra y permitirá consultar los proyectos que se realizan mediante la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

El sitio concentrará información actualizada sobre los trabajos, los recursos ejercidos y los calendarios de ejecución. Además, contará con un apartado de fiscalización para facilitar el seguimiento de las inversiones públicas y fortalecer la vigilancia ciudadana.

Brito Serrano explicó que el objetivo es garantizar el acceso a la información de manera proactiva, sin que las personas tengan que presentar solicitudes de transparencia. Para ello, se ofrecerán contenidos en lenguaje claro, datos descargables y canales para presentar denuncias.

“No solo como autoridad garante en el tema de transparencia, sino buscando, además, un sano ejercicio de rendición de cuentas, y en ese sentido alimentaremos el sitio con toda la información relativa a estos trabajos en tiempo real, en coordinación con el equipo de la Comisión Estatal del Agua”, señaló.

Por su parte, el director general de la CEA, Luis Enrique Barboza Niño, sostuvo que la transparencia debe acompañar cada etapa de los proyectos para que la población conozca el destino de los recursos públicos, el avance de las obras y los beneficios que tendrán para los servicios de agua potable y saneamiento.

El funcionario destacó que la coordinación con la Contraloría permitirá fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento de las inversiones, así como ofrecer información verificable sobre las intervenciones.

Entre las obras que podrán consultarse se encuentra la renovación de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, además de la construcción y reparación de una red de colectores y otros trabajos complementarios, como parte del plan anunciado el pasado 28 de octubre en coordinación con la Presidencia de la República.

El micrositio estará disponible durante noviembre y permanecerá activo hasta el cierre de la actual Administración estatal. La información de los proyectos ejecutados con recursos estatales podrá consultarse y descargarse para facilitar su seguimiento.