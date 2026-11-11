Abre Tlajomulco CAT en López Mateos; habilita más de 50 trámites en línea

El crecimiento de la zona López Mateos llevó al Gobierno de Tlajomulco a abrir un nuevo Centro de Atención a Trámites y Servicios (CAT), que comenzó operaciones con la participación de 10 dependencias.

A la par, el municipio renovó su plataforma digital e-Trámite, donde ya pueden gestionarse más de 50 trámites de 16 áreas municipales.

El nuevo centro busca acercar servicios a las familias y sectores productivos de este corredor, para evitar que tengan que trasladarse hasta otras zonas del municipio para realizar gestiones.

Entre las dependencias que ofrecen atención están Atención Ciudadana, Sistema Comercial de Agua, Protección Civil, Gestión del Medio Ambiente, Movilidad Estatal, Ordenamiento Territorial, Licencias de Construcción, Padrón y Licencias y Registro Civil.

En estas instalaciones se pueden solicitar, entre otros servicios, permisos de construcción, licencias de giro y de manejo, dictámenes de uso de suelo y protección civil, consultas sobre el servicio de agua, actas del Registro Civil y cartas de no antecedentes penales.

Nuevo CAT Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que la intención es concentrar servicios municipales y sumar trámites estatales y federales para reducir los desplazamientos y el tiempo que la población dedica a realizar gestiones.

“Mejora regulatoria es cómo los gobiernos e instituciones mejoran sus procesos y trámites para que a los ciudadanos les cueste menos tiempo, dinero y esfuerzo. Eso es la mejora regulatoria”, afirmó.

El CAT López Mateos se incorpora a la Red de Centros de Atención a Trámites y Servicios, que también cuenta con espacios en la cabecera municipal y Zona Valle, además de un Mini CAT. El municipio prevé ampliar la cobertura con una sede en el corredor Chapala.

La otra vertiente de la estrategia es la plataforma e-Trámite, que integra a 16 dependencias municipales y permite iniciar solicitudes desde una computadora o teléfono celular, consultar requisitos, adjuntar documentos y revisar el avance de cada gestión.

Quirino Velázquez explicó que las personas deben ingresar www.tlajomulco.gob.mx, registrarse con su número telefónico o correo electrónico y seleccionar el trámite que necesitan realizar. El sistema indica qué documentos deben adjuntar, ya sea en fotografía o escaneados.

Durante la inauguración, Efrén Díaz Castillero, director general de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, destacó la importancia de simplificar los procedimientos gubernamentales.

Indicó que, de acuerdo con diagnósticos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones federal, cada persona realiza en promedio 485 trámites a lo largo de su vida y 85 por ciento corresponde a instancias municipales y estatales.

La apertura del centro incluyó una demostración de tres trámites realizados por ciudadanos, como parte del inicio de operaciones del espacio.