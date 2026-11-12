Estudiantes de Tlaquepaque llevan talento mexicano a la final mundial de STEM Racing en Singapur

Tres estudiantes de la Preparatoria 22 de Tlaquepaque representaron a México en la final mundial de STEM Racing 2026, celebrada del 1 al 11 de octubre en Singapur, donde compitieron junto con otros 90 equipos de 36 países.

Las jóvenes Regina Hidalgo, Ángela Silva y Danna Pérez, integrantes del equipo Tlaqueracing Femmeforce, compartieron su experiencia internacional con la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien reconoció su trabajo y dedicación durante el proceso de preparación.

La competencia, vinculada con la Fórmula 1, convoca a estudiantes de entre 9 y 19 años para diseñar, fabricar y probar automóviles a escala impulsados por cartuchos de CO₂, capaces de recorrer una pista de 20 metros en aproximadamente un segundo.

El desafío no se limita a la ingeniería. También incluye actividades de emprendimiento, finanzas, marketing, búsqueda de patrocinadores y organización de equipos.

Las estudiantes explicaron que su participación requirió meses de investigación, diseño en tercera dimensión, fabricación y pruebas de rendimiento. Además, debieron cumplir con un reglamento técnico que establece características específicas para los vehículos, entre ellas dimensiones y un peso de 48 gramos.

Cada integrante asumió distintas responsabilidades, desde el desarrollo técnico del automóvil hasta la gestión de recursos, la identidad del equipo y la presentación del proyecto ante jueces internacionales.

Uno de los propósitos del equipo es motivar a más niñas y jóvenes a participar en disciplinas científicas y tecnológicas, particularmente en áreas donde históricamente ha existido una menor presencia femenina.