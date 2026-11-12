Jalisco

Las integrantes del equipo Tlaqueracing Femmeforce, de la Preparatoria 22, compitieron con representantes de 36 países en una competencia internacional vinculada con la Fórmula 1.

Estudiantes de Tlaquepaque llevan talento mexicano a la final mundial de STEM Racing en Singapur

Por Ricardo Gómez

Tres estudiantes de la Preparatoria 22 de Tlaquepaque representaron a México en la final mundial de STEM Racing 2026, celebrada del 1 al 11 de octubre en Singapur, donde compitieron junto con otros 90 equipos de 36 países.

Las jóvenes Regina Hidalgo, Ángela Silva y Danna Pérez, integrantes del equipo Tlaqueracing Femmeforce, compartieron su experiencia internacional con la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien reconoció su trabajo y dedicación durante el proceso de preparación.

La competencia, vinculada con la Fórmula 1, convoca a estudiantes de entre 9 y 19 años para diseñar, fabricar y probar automóviles a escala impulsados por cartuchos de CO₂, capaces de recorrer una pista de 20 metros en aproximadamente un segundo.

El desafío no se limita a la ingeniería. También incluye actividades de emprendimiento, finanzas, marketing, búsqueda de patrocinadores y organización de equipos.

Las estudiantes explicaron que su participación requirió meses de investigación, diseño en tercera dimensión, fabricación y pruebas de rendimiento. Además, debieron cumplir con un reglamento técnico que establece características específicas para los vehículos, entre ellas dimensiones y un peso de 48 gramos.

Cada integrante asumió distintas responsabilidades, desde el desarrollo técnico del automóvil hasta la gestión de recursos, la identidad del equipo y la presentación del proyecto ante jueces internacionales.

Uno de los propósitos del equipo es motivar a más niñas y jóvenes a participar en disciplinas científicas y tecnológicas, particularmente en áreas donde históricamente ha existido una menor presencia femenina.

Lo más relevante en México