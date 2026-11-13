Capacitarán a periodistas y comunicadores en el uso práctico de inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya forma parte de las herramientas que están modificando la manera de producir, procesar y difundir información. Ante este escenario, el Congreso de Jalisco y la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) pondrán en marcha, a partir del próximo martes 17 de noviembre, un programa gratuito de capacitación dirigido a periodistas, profesionales de la comunicación social, trabajadores del Poder Legislativo y público interesado en actualizar sus conocimientos.

Se trata del curso “Inteligencia Artificial Aplicada en Comunicación Social y Periodismo”, una propuesta que busca acercar a sus participantes al uso práctico de estas tecnologías y ofrecerles recursos que puedan incorporar a sus actividades profesionales, desde la elaboración de contenidos digitales hasta la organización de información y la planeación de estrategias de comunicación.

La importancia de esta formación radica en que el uso de la IA no se limita a generar textos o imágenes. También puede facilitar procesos de investigación, clasificación de datos, análisis de contenidos y desarrollo de campañas, aunque su aprovechamiento requiere conocimientos para evaluar los resultados, detectar errores y distinguir información confiable de aquella que puede resultar engañosa.

El programa contempla seis módulos que permitirán avanzar desde los fundamentos de la inteligencia artificial y las técnicas de prompting —instrucciones que se proporcionan a las herramientas para obtener resultados específicos— hasta la creación de contenido digital, la automatización de tareas y la verificación periodística. También se abordará la aplicación de herramientas predictivas en el periodismo y la comunicación, con énfasis en la ética y la responsabilidad profesional.

Congreso de Jalisco y PLAi lanzan curso gratuito de Inteligencia Artificial

La capacitación es el primer proyecto que se concreta después del convenio de colaboración firmado el pasado 6 de octubre entre el Congreso estatal y PLAi. La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, promovió esta alianza para acercar nuevas herramientas y oportunidades de profesionalización al personal legislativo.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Velázquez González, respalda la incorporación de iniciativas de innovación y educación que permitan fortalecer las capacidades institucionales.

Carlos Bañuelos Barrios, director general de PLAi, destacó el enfoque práctico del curso y la posibilidad de ampliar el acceso a la oferta educativa de la plataforma, que cuenta con programas de formación, talleres y conferencias.

José Ernesto Coronel Tirado, coordinador general de Comunicación Social y Atención Ciudadana del Congreso, participó en las gestiones para hacer posible esta iniciativa, que también busca beneficiar a quienes trabajan en los medios de comunicación y contribuyen a llevar información a la ciudadanía.

Las actividades se desarrollarán del 17 de noviembre al 18 de diciembre de 2026, en modalidad híbrida, con contenidos en línea y tres sesiones sincrónicas: una presencial en el Auditorio de PLAi y dos más mediante Zoom.

Al concluir satisfactoriamente el programa, los participantes recibirán una constancia con validez oficial expedida por PLAi.

Las inscripciones son gratuitas y se encuentran abiertas en la plataforma aprender.plai.mx, donde también se puede consultar la información del programa.