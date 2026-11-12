Inauguran centro joyero con 110 puntos de venta en Calzada Independencia

La industria joyera de Guadalajara sumó un nuevo espacio comercial con la inauguración de Select Centro Joyero, ubicado en Calzada Independencia, proyecto que reúne 110 puntos de venta y representa una fuente de sustento para más de 500 trabajadoras y trabajadores.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, participó en la apertura del inmueble, que fue resultado de la colaboración entre la iniciativa privada y los gobiernos municipal y estatal. Como parte del proyecto también se recuperó y renovó una plazoleta de mil 700 metros cuadrados, destinada al uso de comerciantes, visitantes y habitantes de la ciudad.

Durante el acto inaugural, Delgadillo destacó la importancia de la coordinación entre los distintos sectores para impulsar proyectos comerciales y recuperar espacios públicos. “Esto nos demuestra que cuando trabajamos en equipo logramos mejores resultados”, expresó.

La alcaldesa señaló que el nuevo centro se integra a la red de establecimientos joyeros que posicionan a Jalisco como referente nacional de esta industria, además de contribuir a la actividad económica y a la identidad de Guadalajara.

Asimismo, sostuvo que la intervención forma parte de una estrategia para revitalizar el Centro Histórico mediante inversiones y acciones coordinadas que mejoren las condiciones de quienes viven, trabajan y visitan la ciudad.

“Guadalajara es grande por sus industrias y por su gente”, afirmó al reconocer la participación del sector joyero en el desarrollo económico del municipio.

En la inauguración estuvieron presentes Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco; José Palacios Peña, presidente de Select Centro Joyero, y Lourdes Cázares, presidenta regional de la Industria de la Joyería, entre otros representantes del sector.