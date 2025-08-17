La oferta educativa del Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ)

El Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ) se encuentra en temporada de inscripciones, y el cierre de las mismas es el viernes 22 de agosto.

Se trata de una de las instituciones públicas con 9 años de presencia que ofrece educación superior tecnológica de excelencia en el estado de Jalisco mediante modelos educativos innovadores, flexibles, que incluyen oferta educativa en ambientes virtuales acordes a las necesidades regionales, y con apertura a esquemas de colaboración con otras instituciones.

El TSJ cuenta con una dirección general y 16 unidades académicas en el estado de Jalisco, lo que permite una mejor coordinación y aprovechamiento de recursos. El objetivo es ofrecer educación de calidad, tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco, y contribuir así al desarrollo del estado y del país.

Gloría Luz Rodríguez Gil, Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ)

Y al respecto hablamos con la maestra Gloría Luz Rodríguez Gil, Directora General del TSJ, quien nos habló de la oferta educativa, del perfil del estudiante, de las instalaciones y de la educación dual, así como de los costos y del proceso de inscripción:

Ofertas Educativas Actuales

El Tecnológico Superior de Jalisco ofrece 23 programas, incluyendo 15 licenciaturas en ingeniería, 5 licenciaturas y 3 maestrías, todos enfocados en tecnología. Los programas se actualizan cada dos años basándose en estudios de relevancia. La institución ha visto un crecimiento del 26% en la matrícula, atribuido a percepciones positivas de los estudiantes y recomendaciones.

Perfil del Estudiante y Colocación Laboral

Los estudiantes deben ser graduados de preparatoria sin restricciones de edad. La institución facilita la colocación laboral a través de residencias profesionales, con una tasa de colocación del 70%. También se fomenta el emprendimiento, permitiendo a los estudiantes volverse independientes y desarrollar crecimiento personal y profesional.

Instalaciones y Educación Dual

La institución cuenta con instalaciones modernas, incluyendo talleres y laboratorios, para experiencia práctica. Ofrece programas de educación dual (modelo educativo que combina la formación teórica con la experiencia práctica en una empresa), los estudiantes trabajan en proyectos dentro de empresas, ganando experiencia práctica y desarrollando habilidades blandas.

Costos y Proceso de Inscripción

El examen de admisión cuesta 600 pesos, y hay una tarifa de infraestructura semestral de 2,500 pesos. La institución tiene alrededor de 13,000 estudiantes y realiza un examen de diagnóstico de admisión. Los estudiantes pueden registrarse en línea y completar un examen en línea, seguido de un curso propedéutico y la entrega de documentos.

16 Unidades Académicas y un Campus Virtual

Arandas

Chapala

Cocula

El Grullo

La Huerta

Lagos de Moreno

Mascota

Puerto Vallarta

San Juan de los Lagos

Tala

Tamazula

Tepatitlán

Tequila

Tomatlán

TSJ En Línea

Zapopan

Zapotlanejo

Oferta Académica Global (23 programas)

Arquitectura

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Electromecánica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Administración

Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales

Ingeniería en Energías Renovables

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería en Industrias Alimentarias

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable

Ingeniería en Sistemas Automotrices

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Informática

Ingeniería Mecatrónica

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contador Público

Licenciatura en Gastronomía

Licenciatura en Turismo

Maestría en Administración

Maestría en Ingeniería Electrónica

Maestría en Sistemas Computacionales

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Registro en línea: www.tsj.mx – inscripción al examen de admisión. Ficha de pago: descargar, pagar y registrar en plataforma. Examen diagnóstico: en línea, hasta 3 horas. Resultados: notificación y acceso a curso propedéutico. Curso propedéutico: previo al inicio de clases. Entrega de documentos físicos → horario de clases.

FECHAS CLAVE

Registro abierto ahora .

. Cierre de inscripciones: Viernes 22 de agosto 2025.

Viernes 22 de agosto 2025. Cupo limitado → inscribirse cuanto antes.

CONTACTO