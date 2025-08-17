La oferta educativa del Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ)

El Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ) se encuentra en temporada de inscripciones, y el cierre de las mismas es el viernes 22 de agosto.
Se trata de una de las instituciones públicas con 9 años de presencia que ofrece educación superior tecnológica de excelencia en el estado de Jalisco mediante modelos educativos innovadores, flexibles, que incluyen oferta educativa en ambientes virtuales acordes a las necesidades regionales, y con apertura a esquemas de colaboración con otras instituciones.
El TSJ cuenta con una dirección general y 16 unidades académicas en el estado de Jalisco, lo que permite una mejor coordinación y aprovechamiento de recursos. El objetivo es ofrecer educación de calidad, tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco, y contribuir así al desarrollo del estado y del país.
Y al respecto hablamos con la maestra Gloría Luz Rodríguez Gil, Directora General del TSJ, quien nos habló de la oferta educativa, del perfil del estudiante, de las instalaciones y de la educación dual, así como de los costos y del proceso de inscripción:
Ofertas Educativas Actuales
El Tecnológico Superior de Jalisco ofrece 23 programas, incluyendo 15 licenciaturas en ingeniería, 5 licenciaturas y 3 maestrías, todos enfocados en tecnología. Los programas se actualizan cada dos años basándose en estudios de relevancia. La institución ha visto un crecimiento del 26% en la matrícula, atribuido a percepciones positivas de los estudiantes y recomendaciones.
Perfil del Estudiante y Colocación Laboral
Los estudiantes deben ser graduados de preparatoria sin restricciones de edad. La institución facilita la colocación laboral a través de residencias profesionales, con una tasa de colocación del 70%. También se fomenta el emprendimiento, permitiendo a los estudiantes volverse independientes y desarrollar crecimiento personal y profesional.
Instalaciones y Educación Dual
La institución cuenta con instalaciones modernas, incluyendo talleres y laboratorios, para experiencia práctica. Ofrece programas de educación dual (modelo educativo que combina la formación teórica con la experiencia práctica en una empresa), los estudiantes trabajan en proyectos dentro de empresas, ganando experiencia práctica y desarrollando habilidades blandas.
Costos y Proceso de Inscripción
El examen de admisión cuesta 600 pesos, y hay una tarifa de infraestructura semestral de 2,500 pesos. La institución tiene alrededor de 13,000 estudiantes y realiza un examen de diagnóstico de admisión. Los estudiantes pueden registrarse en línea y completar un examen en línea, seguido de un curso propedéutico y la entrega de documentos.
16 Unidades Académicas y un Campus Virtual
- Arandas
- Chapala
- Cocula
- El Grullo
- La Huerta
- Lagos de Moreno
- Mascota
- Puerto Vallarta
- San Juan de los Lagos
- Tala
- Tamazula
- Tepatitlán
- Tequila
- Tomatlán
- TSJ En Línea
- Zapopan
- Zapotlanejo
Oferta Académica Global (23 programas)
- Arquitectura
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Electromecánica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería en Administración
- Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales
- Ingeniería en Energías Renovables
- Ingeniería en Gestión Empresarial
- Ingeniería en Industrias Alimentarias
- Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable
- Ingeniería en Sistemas Automotrices
- Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería en Informática
- Ingeniería Mecatrónica
- Licenciatura en Administración
- Licenciatura en Contador Público
- Licenciatura en Gastronomía
- Licenciatura en Turismo
- Maestría en Administración
- Maestría en Ingeniería Electrónica
- Maestría en Sistemas Computacionales
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
- Registro en línea: www.tsj.mx – inscripción al examen de admisión.
- Ficha de pago: descargar, pagar y registrar en plataforma.
- Examen diagnóstico: en línea, hasta 3 horas.
- Resultados: notificación y acceso a curso propedéutico.
- Curso propedéutico: previo al inicio de clases.
- Entrega de documentos físicos → horario de clases.
FECHAS CLAVE
- Registro abierto ahora.
- Cierre de inscripciones: Viernes 22 de agosto 2025.
- Cupo limitado → inscribirse cuanto antes.
CONTACTO
- Web: www.tsj.mx
- Redes sociales: Tecnológico Superior de Jalisco