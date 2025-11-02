Tres universitarias de la UdeG ganan el Premio Nacional del Deporte 2025

. Andrea Maya Becerra, Leslie Velasco y Karen Montellano. Foto: Cortesía CGSU

Andrea Maya Becerra Arizaga, Leslie Selene Velasco González y Karen Selene Montellano Ruvalcaba, integrantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), serán reconocidas con el Premio Nacional del Deporte 2025, otorgado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en distintas categorías.

Andrea Maya Becerra, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), será galardonada en la categoría Deporte no profesional, tras consolidarse este año como la número uno del mundo en la modalidad de arco compuesto, con resultados históricos.

Leslie Selene Velasco, egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), recibirá el reconocimiento en la modalidad Juez / Árbitro. Representó a la UdeG en diversas competencias durante su etapa estudiantil y participó como jueza internacional en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la disciplina de powerlifting, además de colaborar en eventos estatales, nacionales e internacionales.

Karen Selene Montellano, entrenadora de la selección universitaria de tiro con arco, será distinguida en la categoría Entrenadora. Su labor ha sido clave en el desarrollo de atletas de alto rendimiento dentro y fuera de la universidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregará los reconocimientos a los 16 ganadores en siete categorías durante una ceremonia oficial en los próximos días. Las y los galardonados recibirán un diploma, una medalla de primera clase de oro ley 0.900 con roseta y un estímulo económico de 796 mil pesos. (Con información de la UdeG)