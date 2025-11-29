Hospital Civil de Oriente ofrece campaña de detección de cáncer de próstata

. Hospital Civil de Oriente.

El Hospital Civil de Oriente (HCO) lanzó una campaña dirigida a hombres mayores de 40 años para la detección temprana de cáncer de próstata, con asesoría, acompañamiento y asistencia médica en su Servicio de Medicina Preventiva.

Como parte de esta iniciativa se realizan pruebas rápidas de antígeno prostático en tan sólo 45 minutos, además de cuestionarios para conocer el estado de salud del paciente y detectar posibles síntomas de alerta. En caso de sospecha, se practican pruebas de laboratorio confirmatorias.

La doctora Ana María López Yáñez, de la Dirección General del HCO, informó que las pruebas de antígeno prostático están disponibles de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas, mientras que las confirmatorias se aplican de 9:00 a 12:00 horas. Subrayó que el cáncer de próstata suele estar rodeado de prejuicios entre la población masculina, por lo que es necesario promover campañas que fomenten la prevención, tal como ocurre con el cáncer de mama en mujeres.

“Lo que queremos es prevenir y que, así como pasa con las mujeres, a quienes nos han inculcado tanto hacernos mamografías, ultrasonidos y autoexploración, llegue a pasar eso con los hombres”, señaló.

La especialista advirtió que este cáncer puede detectarse de manera tardía, por lo que invitó a estar atentos a síntomas como dificultad para orinar, sensación de no vaciar la vejiga, dolor en las erecciones o ardor urinario.

En caso de diagnóstico positivo, los pacientes son canalizados al Hospital Civil de Guadalajara, donde reciben atención integral con especialistas en urología, nutrición, psicología, oncología y otras disciplinas médicas.

“Lo importante es detectarlo a tiempo para que no exista una metástasis y poderles ofrecer lo mejor posible a nuestros pacientes para que tengan la mejor calidad de vida”, agregó López Yáñez.

Las personas interesadas deben acudir al área de Medicina Preventiva del HCO, ubicado en Nuevo Periférico Oriente 524, junto al Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), llevando únicamente una identificación con fotografía. En caso de requerir servicios de laboratorio, se les indicará el horario y condiciones específicas para la extracción de pruebas. (Con información de la UdeG)