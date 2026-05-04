Mayo traerá más lluvias y calor extremo en Jalisco, advierten especialistas del IAM

. Foto: Adriana González

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), adscrito al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), pronosticaron que el presente mes de mayo en Jalisco presentará más lluvias de lo habitual, con hasta 60 milímetros de precipitación, cuando normalmente se registran entre 30 y 40 milímetros.

-El doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM, aclaró que este incremento no representa un inicio anticipado del temporal, el cual comenzará entre el 10 y el 15 de junio, con lluvias superiores a 300 milímetros en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

. Especialistas de la UdeG.

“Se espera que a partir de la segunda quincena de mayo tengamos las primeras precipitaciones. Según el pronóstico, éstas superarán los índices de lluvias comparados con años anteriores; sin embargo, esto no significa que mayo dará pie al inicio del temporal”, explicó López Reyes.

El especialista añadió que el fenómeno “El Niño” se encuentra actualmente en fase neutral y transitará a fase cálida entre julio y septiembre, provocando un calentamiento anómalo del Océano Pacífico que podría generar lluvias torrenciales o sequías severas.

Por su parte, el geógrafo Carlos Román Castañeda advirtió que este mes se espera un nivel de más de 11 en la escala UV, lo que representa un riesgo extremo para la salud. Recomendó:

-Evitar la exposición directa al sol entre 11:00 y 17:00 horas.

-Mantenerse hidratado con agua y electrolitos.

-Usar protector solar, sombreros, gorras y paraguas.

Consultar el radar meteorológico Doppler del IAM en http://iam.cucei.udg.mx/radar/iam/.

Abril, uno de los meses más cálidos en 35 años

Román Castañeda y el maestro Julio Zamora Salvador, también meteorólogo operativo del IAM, informaron que abril de 2026 registró una temperatura promedio superior a 37 grados centígrados, posicionándose como uno de los meses más cálidos en los últimos 35 años en Jalisco.

“La última semana de abril se posicionó como la más cálida en lo que va del año, con 0.9 grados más del promedio”, señaló Zamora Salvador.

El pasado 29 de abril fue el día más caluroso del año, con temperaturas que superaron los 38 grados en varias zonas del estado, alcanzando hasta 43 grados en municipios como Colotlán y Bolaños.

Los especialistas subrayaron que estas condiciones climáticas extremas reflejan la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en la población, ya que tanto las lluvias atípicas como las olas de calor pueden provocar afectaciones en la salud, la movilidad y la infraestructura urbana.

Asimismo, destacaron que el monitoreo constante del IAM permitirá anticipar escenarios de riesgo y emitir alertas oportunas, con el objetivo de que autoridades y ciudadanía tomen medidas preventivas para reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos en el estado.(Con información de la UdeG)