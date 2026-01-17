Beyond the machines / Más allá de las máquinas: arte entre lo manual y lo digital

. .Foto: Cortesía CUAAD

La galería Jorge Martínez será sede de la exposición Beyond the machines / Más allá de las máquinas, resultado del proyecto impulsado por la Fundación Grodman y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), bajo la dirección del artista y académico Juan Bastardo, en colaboración con Enrique Nuño.

La muestra reúne a más de 15 artistas, entre estudiantes del CUAAD y creadores de talla nacional e internacional, quienes presentan 21 obras que oscilan entre lo hecho a mano y la producción asistida por tecnologías digitales.

Una exploración de procesos y mutaciones

El curador Juan Bastardo explicó que la exposición busca reflexionar sobre la persistencia y las mutaciones de las formas de producción artística, y su impacto más allá del campo del arte. La propuesta incluye prácticas en pintura, video y objetos híbridos, con un enfoque en las tensiones entre lo orgánico y lo tecnológico.

Artistas participantes

Entre los nombres destacados figuran Kaya & Blank, Minyong Cheng, Zebulo Zan y el tapatío Arath Alejandro, egresado del CUAAD, quien describió la muestra como “variada” e “inquietante”. Cada pieza refleja una visión distinta: desde lo poético y orgánico de Carolina Montejo, la pintura contemporánea de Aitor, hasta las exploraciones algorítmicas de Mingyong Cheng.

Arath Alejandro presentará un tapiz elaborado con envolturas de dulces “dragonzitos”, como parte de su búsqueda de experimentar con materiales alternativos y nuevas formas de creación.

Inauguración y propósito

La exposición será inaugurada el miércoles 28 de enero a las 18:30 horas en la galería Jorge Martínez (calle Belén e Independencia, Centro de Guadalajara) y permanecerá abierta al público hasta el 31 de enero.

Bastardo subrayó que la muestra invita a reflexionar sobre las negociaciones entre cuerpos, herramientas, historias e imágenes en un contexto cultural marcado por la inteligencia artificial, la automatización y las estéticas algorítmicas.

Por su parte, Arath Alejandro destacó que el objetivo es que los asistentes se diviertan mientras cuestionan las diferentes maneras de crear arte: “Esperamos que los visitantes puedan expresar y generar sus propias preguntas acerca de su realidad usando nuestro trabajo como impulso”.