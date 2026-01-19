Cambio climático reduce presencia de aves migratorias en Jalisco

. .

Diversas especies de aves migratorias que cada año llegan a Jalisco están siendo afectadas por el cambio climático, lo que provoca un desequilibrio silencioso y creciente en el ecosistema local, advirtieron especialistas de la Universidad de Guadalajara.

En conferencia de prensa para anunciar la exposición Miradas de la naturaleza, el maestro Jesús Alberto Espinosa Arias, profesor e investigador del Centro Universitario del Sur (CUSur), recordó que desde el otoño Jalisco funge como refugio para aves que buscan pasar el invierno fuera de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la migración ha disminuido en especies como el zambullidor achichilique, la espátula rosada y el pato común, que dependen de zonas húmedas cada vez más secas.

“Hay especies que prácticamente ya no han regresado, muy susceptibles a la calidad del agua. El zambullidor achichilique lo veíamos en los 80 y 90, ahora es rarísimo. Las espátulas rosadas que llegaban en buena cantidad a Zapotlán el Grande hoy casi no se ven. Las cigüeñas y los patos, que eran comunes, también han reducido sus poblaciones”, explicó Espinosa Arias.

Por su parte, el maestro Carlos Palomera García, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCS), señaló que las sequías prolongadas y la evaporación de cuerpos de agua obligan a las aves a desplazarse hacia otros sitios o incluso a dejar de migrar. La falta de agua en lagunas como Zapotlán y Sayula impide la reproducción de organismos acuáticos que sirven de alimento a las aves.

Además, el aumento de la temperatura genera desfases en los ciclos naturales: los insectos eclosionan antes de tiempo y las aves llegan tarde a los sitios donde antes encontraban abundancia de alimento. Esto reduce sus posibilidades de supervivencia y afecta la cadena ecológica.

. Especialistas explicaron que estos cambios tienen efectos graves en el equilibrio medioambiental. Foto. Adriana González | CUSur

Los especialistas advirtieron que la disminución de aves migratorias tiene consecuencias graves: al ser reguladoras naturales de plagas, su ausencia favorece el aumento de insectos que dañan cultivos o transmiten enfermedades. Asimismo, muchas especies cumplen funciones vitales de polinización y dispersión de semillas, esenciales para la regeneración de los bosques.

Con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de la preservación ecológica, este martes se inaugurará la exposición fotográfica Miradas de la naturaleza, que reúne 60 imágenes de diversas especies, especialmente aves, capturadas por Palomera García y Espinosa Arias. La muestra estará abierta en la galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, del 20 de enero al 25 de febrero. (Con información de la UdeG)