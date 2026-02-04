UdeG impulsa recuperación de humedales con saberes tradicionales y cooperación internacional

. .

La Universidad de Guadalajara (UdeG), a través del Centro Universitario del Sur (CUSur), desarrolla proyectos de recuperación de humedales que combinan conocimientos tradicionales de comunidades locales con cooperación internacional. En el marco del Día Mundial de los Humedales, el director del Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas, J. Guadalupe Michel Parra, destacó que la protección de estos ecosistemas es un tema prioritario en la agenda ambiental de 2026.

El Lago de Zapotlán se ha convertido en un referente nacional e internacional gracias a la colaboración con especialistas de Países Bajos, quienes visitan la zona para fortalecer el manejo sustentable de la cuenca. Michel Parra subrayó que esta alianza, vigente desde hace un año, se suma a esfuerzos apoyados con recursos internacionales y participación de investigadores de distintos países.

Entre los principales problemas que enfrenta la región se encuentra el estrés hídrico, derivado de la baja precipitación y la alta demanda agrícola, lo que ha generado un déficit anual de 33 millones de metros cúbicos de agua en Ciudad Guzmán. El académico advirtió que la extracción de aguas fósiles profundas podría implicar riesgos de salud pública por metales pesados.

Para revertir esta situación, se implementan acciones coordinadas entre gobiernos y organismos internacionales, enfocadas en manejo de escorrentías, recarga hídrica, captación de agua e implementación de ecotecnias. Además, el CUSur trabaja en proyectos de humedales artificiales y represas en microcuencas para mejorar la infiltración de agua en el suelo.

La innovación tecnológica también juega un papel clave. Investigadores del centro universitario desarrollaron un dron especializado para monitorear el Lago de Zapotlán, capaz de medir parámetros como pH, oxígeno disuelto, turbidez y profundidad, con precisión milimétrica. Este dispositivo permitirá generar información sistemática en los próximos meses y replicar el modelo en otros cuerpos de agua de Jalisco, Tlaxcala y el Estado de México.

A nivel global, los humedales enfrentan una crisis: han desaparecido tres veces más rápido que los bosques y se estima que desde 1900 se ha perdido el 64% de estos ecosistemas. En México existen 142 sitios Ramsar, con casi 9 millones de hectáreas protegidas, y Jalisco lidera la lista con 13 humedales de importancia internacional, entre ellos Chapala, Zapotlán y Sayula.

Con la suma de saberes tradicionales, cooperación internacional y tecnología de vanguardia, la UdeG busca consolidar soluciones locales que contribuyan a mitigar un problema ambiental de escala global.(Con información de la UdeG)