Casa del Arte celebra 29 años como plataforma cultural en la región Sur

La Casa del Arte del Centro Universitario del Sur (CUSur) se consolida como un espacio de encuentro y difusión cultural en la región, al celebrar su 29 aniversario con un programa especial de actividades artísticas que fortalecen el vínculo entre la comunidad y las expresiones locales.

La Coordinadora de Extensión del CUSur, maestra Vanessa Velarde Zambrano, informó que las celebraciones se llevarán a cabo esta semana con presentaciones de danza, exposiciones y un concierto conmemorativo.

“Tenemos una serie de actividades que vamos a desarrollar el martes 17 y el jueves 19 de febrero. Mañana, a partir de las 19:00 horas, se presentará el Ballet folclórico del centro universitario con danzón y estampas de Jalisco; el ballet clásico de Casa del Arte, así como la clausura de una galería con trabajos de talleres artísticos”, detalló.

El evento central será el jueves 19, a las 20:00 horas, con un concierto del ensamble de maestros de la Escuela de Música Rubén Fuentes, quienes interpretarán piezas de Consuelo Velázquez y Rubén Fuentes. La presentación será gratuita y abierta al público en general.

Velarde Zambrano destacó que, desde su fundación en 1997, la Casa del Arte ha sido una plataforma para la comunidad artística regional.

“Cumple el objetivo de ser un espacio de difusión de las artes. Es un lugar donde personas de la comunidad de la región Sur pueden presentar sus exposiciones, pintura, música. Se ha convertido en un espacio de expresión artística”, subrayó.

Además de albergar talleres del Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM), este recinto ofrece formación integral para estudiantes y actividades de desarrollo artístico para la comunidad. Su agenda anual incluye exposiciones de pintura, fotografía y escultura, así como talleres de teatro, ballet clásico y folclórico, dibujo, pintura y modelado, además de congresos y festivales.

Con esta programación, la Casa del Arte reafirma su papel como un referente cultural y educativo en la región Sur, promoviendo la creatividad y el acceso a las artes para toda la comunidad.

A lo largo de casi tres décadas, este espacio ha sido testigo de la evolución artística de generaciones de estudiantes y creadores locales, quienes han encontrado en sus salas y talleres un lugar para compartir su talento y proyectar la riqueza cultural de la región. Su permanencia y dinamismo lo han convertido en un punto de encuentro que fortalece la identidad colectiva.

El aniversario no solo celebra la trayectoria de la Casa del Arte, sino también el compromiso del CUSur con la formación integral y el impulso a la cultura como motor de desarrollo social. Con actividades que integran tradición y contemporaneidad, el recinto reafirma su vocación de abrir puertas a nuevas expresiones y de mantener viva la memoria cultural de la región Sur de Jalisco.