Conoce 7 ventajas de estar en silencio

¿Siempre tiene que estar, oyendo algo? ¿Le molesta que haya silencio? ¿Al llegar a su casa inmediatamente enciende el televisor, el radio o algo?

Y es que vivimos en la generación del ruido. No podemos estar sin estímulos externos. Nos molesta escuchar nuestros pensamientos, nuestras reflexiones. Debemos tener la vorágine de las ondas sonoras repercutiendo en nuestros tímpanos, para no sentirnos solos, desprotegidos, abandonados.

Silencio

Pero, al no poder estar en silencio nos perdemos de grandes cosas, de grandes sensaciones, de gran crecimiento espiritual:

En el silencio se reflexiona. Enciérrate en tu habitación y dedica unos minutos a reflexionar, a estar contigo mimo a escucharte a encontrarte a ti mismo. Revisa qué hiciste el día de hoy. Qué hiciste de bueno por Dios, por ti, por tu familia, por tu comunidad. Revisa cómo está tu vida, cómo van tus planes. ¿Te gusta lo que has logrado, en qué has fallado y qué puedes corregir? ¿Qué necesitas cambiar para ser mejor cristiano, padre de familia, profesional, amigo? ¿Realmente eres esa buena persona que crees que eres? ¿En qué puedes cambiar? ¿Qué puedes mejorar? Rodéate unos momentos de silencio, entra en tu templo, entra en ti mismo y contempla, lo bello que hay en ti, contempla la verdad, contempla a quien es el camino, la verdad y la vida, Cristo. Después de esa terapia de silencio y reflexión, sentirás paz, sentirás armonía, experimentarás la presencia de Dios y conocerás una nueva persona que eres tú mismo.

*Por Salvador Echeagaray, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) / el autor es director del Departamento de Filosofía de la UAG.