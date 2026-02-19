Marisol Schulz recibe Medalla de Oro al Mérito Cultural en Barcelona

. .

En una emotiva ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz Manaut, fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito Cultural, reconocimiento que celebra su destacada trayectoria en el ámbito editorial y su contribución al fomento de la lectura a nivel internacional.

El galardón fue entregado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien definió a Schulz como “una mexicana muy barcelonesa”, profundamente vinculada a la ciudad y a su cultura. La ceremonia contó con la presencia de representantes del gobierno catalán, del gremio editorial y cultural, así como autoridades de la Universidad de Guadalajara, incluida la Rectora General, Karla Planter Pérez, y el Presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López.

Editora de autores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y José Saramago, Schulz Manaut dirige la FIL Guadalajara desde 2013. En su discurso, recordó su vínculo afectivo y profesional con Barcelona, ciudad que considera clave en su formación literaria:

“Me he enamorado profundamente de la ciudad y de su cultura”, expresó.

También reflexionó sobre el papel de la FIL como espacio de libertad y resistencia cultural ante las crisis sociales que atraviesa el continente americano:

“Lo otro y lo diferente puede ser una amenaza para los regímenes totalitarios, quienes suelen atacar primeramente a las expresiones culturales”, advirtió.

Conmovida, Schulz evocó su primer viaje a Barcelona de la mano de su abuela, y concluyó su mensaje con gratitud y compromiso:

“Este día queda grabado en mi memoria y sólo me queda decir: visca, Barcelona y gracias por todo”.

El alcalde Collboni celebró la participación de Barcelona como ciudad invitada en la pasada edición de la FIL, destacando su impacto en la promoción de la cultura:

“Hoy más que nunca necesitamos más ferias del libro, más literatura, más cultura y más Marisoles”, afirmó.(Con información de la UdeG)