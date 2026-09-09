Golpean a media superior y superior resultados de prueba PISA: Karla Planter

La rectora de la UdeG señaló que las deficiencias en lecto comprensión y razonamiento lógico-matemático llegan hasta preparatorias y licenciaturas; advierte que el problema no surge con la pandemia, sino que se agudizó.

Los resultados de la prueba PISA en educación básica también tienen repercusiones en los niveles medio superior y superior, debido a que las deficiencias con las que egresan los estudiantes terminan reflejándose cuando ingresan a preparatorias y licenciaturas, afirmó la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter.

La rectora consideró que los resultados de la evaluación no son satisfactorios, particularmente en lecto comprensión y razonamiento lógico-matemático, dos de las áreas que, dijo, presentan mayores afectaciones.

“Evidentemente, los resultados no son satisfactorios, sobre todo en el tema de la lectocomprensión. Pero además es un problema que no nomás afecta. Digo, la evaluación es para educación básica, pero esos niños son los que llegan también a la preparatoria y son los que llegan a licenciatura”, subraya.

Planter descartó que el rezago pueda atribuirse exclusivamente a la pandemia. Explicó que la tendencia negativa ya se observaba desde años anteriores y que la emergencia sanitaria únicamente profundizó las dificultades de los estudiantes.

“El informe lo que presenta es una curva que viene desde antes y que tiene una agudización fuerte en materia de pandemia. Las dos áreas más afectadas son el razonamiento lógico-matemático y la lectocomprensión. Entiendo que la ciencia subió un poquito, eso es una buena noticia”, dijo.

La rectora señaló que la Universidad de Guadalajara identifica estas dificultades entre los jóvenes que recibe en sus preparatorias y programas de licenciatura, por lo que la institución desarrolla diferentes estrategias para fortalecer sus capacidades.

Una de ellas está relacionada con el uso de dispositivos electrónicos y contempla actividades de escritura y lectura en voz alta. La intención, explicó, es recuperar habilidades vinculadas con la escritura a mano y otros procesos que pueden verse afectados por el uso constante de la tecnología.

“El programa presente que ya conocen, que tiene que ver con la administración de los celulares, tiene una parte que está relacionada, justamente, como les platicaba, tiene como cuatro grandes pilares. Uno de ellos tiene que ver con la escritura y la lectura en voz alta para ver, empezar que eso, que comprendan que, a partir de la escritura a mano, no todo va a ser así. Algunas partes se vuelvan a reactivar, funciones que se van perdiendo”, plantea.

Las acciones también incluyen métodos experimentales para reforzar el aprendizaje. Planter puso como ejemplo un proyecto piloto que utiliza actividades artísticas y corporales para trabajar la construcción correcta de enunciados.

“Lo estamos haciendo nosotros en las preparatorias, porque además, en las licenciaturas, o sea, nos llega hasta la licenciatura. Entonces, los rectores y las rectoras están haciendo distintas estrategias. Voy a hablar de un caso que estamos a manera de piloto que es en el museo, casi con cuestiones artísticas, para ver si a partir de, por ejemplo, el baile y el cuerpo entienden cómo se forma un enunciado de manera correcta. O sea, están haciendo, estamos probando muchas cosas”, explica.

Aunque la educación básica no corresponde directamente a las universidades, Planter sostuvo que la educación superior debe involucrarse ante las consecuencias que el rezago tiene en los estudiantes que posteriormente recibe.

“Las otras dos son temas que tenemos todos que abordar y, evidentemente, la educación superior no puede quedarse. Si bien no le toca, no nos podemos quedar ajena”, señala.

Para la rectora, las deficiencias detectadas no solamente representan un obstáculo para quienes buscan ingresar a la preparatoria o a la universidad, sino que afectan capacidades necesarias para desenvolverse en otros ámbitos.