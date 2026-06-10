MUSA celebra el Mes del Orgullo con actividades culturales y artísticas

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La cartelera de junio del MUSA incluye actividades que buscan promover la diversidad y el respeto a los derechos humanos. El sábado 13 de junio, a las 11:30 horas, se realizará la conferencia Derechos, representación y diversidad, impartida por el abogado y activista Izack Zacarías, en colaboración con el colectivo Xpacios que expresan.

El miércoles 17 de junio, a las 12:00 horas, se presentará el concierto didáctico Cantos de arcilla, a cargo de María Arcadia y Fernando Mora, quienes activarán 15 instrumentos de barro artesanales elaborados en Jalisco para mostrar sus propiedades acústicas e historia. Ese mismo día, a las 17:00 horas, se llevará a cabo el conversatorio Geografías del cuerpo, con la participación de Gabriel Torres, Lenny Sandoval, Nicolás Andrew y Riot Halfmoon, moderados por Malumi González.

El viernes 19 de junio, el MUSA abrirá sus puertas en horario extendido de 18:00 a 21:00 horas para la edición de Noche de museo. A las 19:00 horas se ofrecerá un recorrido especial en Lengua de señas mexicana (LSM) por la exposición La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984).

El jueves 25 de junio, a las 17:00 horas, se presentará Formas de permanecer, una activación multidisciplinar que entrelaza poesía, música, performance, cortometraje y experimentación escénica contemporánea, también en vinculación con Xpacios que expresan.

Para conmemorar visualmente la jornada global por los derechos de la diversidad, las noches del jueves 25 y domingo 28 de junio, a partir de las 20:00 horas, la fachada del MUSA tendrá una iluminación especial.

Finalmente, el museo invita a los asistentes a sumarse a la celebración compartiendo sus fotografías en plataformas digitales con el hashtag #OrgulloMUSA, reforzando así la visibilidad y participación ciudadana en torno a la diversidad.