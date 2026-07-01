MUSA inaugura exposición internacional “Un solo mar / One sea only”

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El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) inauguró la exposición Un solo mar / One sea only, libros de artista, proyecto colaborativo entre el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) y la Newcastle University, del Reino Unido. La muestra reúne 25 obras elaboradas por estudiantes y académicos de ambas instituciones, inspiradas en el mar como punto de encuentro entre territorios.

Durante la inauguración, la profesora del CUCosta, Ireri Topete Camacho, explicó que el formato del libro de artista permitió combinar ilustración, obra gráfica y narrativa visual. “Es un formato que nos permite interactuar con las diferentes caras que se van desplegando. Podemos enmarcarlo dentro de la ilustración, pero también está hecho de obra gráfica”, señaló.

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La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto en el MUSA, con el propósito de acercar al público al proceso creativo desarrollado a distancia por estudiantes y docentes. La estudiante Norma Tamayo destacó que, pese a las diferencias geográficas y climáticas entre Puerto Vallarta y Newcastle, el proyecto permitió establecer un diálogo artístico basado en elementos compartidos.

Por su parte, el artista del CUCosta Geovanni Orozco “Geo” subrayó que las obras reflejan distintas miradas sobre el territorio y el océano, evidenciando el contraste entre colores cálidos y fríos que, al unirse, generan nuevas composiciones visuales.

La iniciativa fue posible gracias al Legado Grodman y la University of Guadalajara Foundation, mediante el Programa de Becas Grodman para Repatriación de Talento, que impulsó el intercambio académico y artístico entre México y Reino Unido.

Las obras, guiadas por las maestras Ireri Topete y Érika Servín, invitan a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y la relación con el océano, fortaleciendo el diálogo entre culturas a través de la ilustración y la experimentación gráfica.

Con Un solo mar / One sea only, la UdeG reafirma su compromiso con el intercambio cultural y la formación artística, promoviendo proyectos que conectan comunidades y generan conciencia sobre el entorno natural.