CUTlajomulco mide huella ecológica de turistas durante el Mundial

. .

Con motivo del Mundial de Fútbol, investigadores del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) realizan un estudio para medir la percepción de turistas nacionales y extranjeros sobre la huella ecológica de sus viajes y su disposición a realizar donaciones en beneficio del Bosque de La Primavera.

El proyecto es encabezado por el Departamento de Sistemas, Datos y Sociedad del CUTlajomulco, el Consejo Estatal de Cambio Climático (CECC) Jalisco y la Universidad de Duke, Estados Unidos, con la participación de especialistas y estudiantes de posgrado. El trabajo es liderado por el doctor Marco Berger García, presidente del CECC, junto con la doctora Eire Reynaga Delgado del CUCEI y el investigador Alejandro Díaz Herrera de Duke.

El estudio identifica el perfil de los encuestados, mide hábitos de consumo responsable y calcula su huella de carbono a partir de variables como días de estancia, consumo de agua, uso de aire acondicionado y bebidas. Posteriormente, se contextualiza la relevancia del Bosque de La Primavera en la captura de CO2 y el abastecimiento hídrico del Área Metropolitana de Guadalajara, para después preguntar sobre la disposición a donar en beneficio de esta área natural protegida.

. CUTlajomulco/Edgar Campechano Espinoza

Los primeros resultados muestran que la estancia de un turista durante dos semanas puede representar hasta tres meses de carga ecológica de un habitante local. También se ha identificado que los turistas provenientes de América del Sur generan mayor huella de carbono debido a la falta de vuelos directos, mientras que los visitantes del “Norte global” presentan mayor disposición a donar, influenciados por una cultura de responsabilidad ecológica más arraigada y un mayor poder adquisitivo.

El levantamiento de encuestas se ha realizado en espacios como la Plaza Liberación, Zapopan y La Minerva, midiendo además variables de comportamiento como el consumo de alcohol y las variaciones emocionales antes y después de los partidos. Los resultados finales estarán disponibles en aproximadamente dos meses y se traducirán en policy briefs dirigidos a gobiernos municipales y estatal, la Femexfut, la Concacaf, la FIFA, así como organizaciones civiles y sociedad en general.

Con este ejercicio, el CUTlajomulco y el CECC buscan impulsar el diseño de políticas públicas que permitan medir y compensar la huella de carbono generada por los aficionados en eventos deportivos, con la expectativa de que este modelo pueda aplicarse también a la Liga MX y otros espectáculos masivos en México. (Con información de la UdeG)