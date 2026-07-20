ITESO lidera misión espacial EMIDSS 8 en colaboración con UNAM e IPN

. Foto: ITESO

El campus del ITESO se convirtió en el centro de operaciones del proyecto EMIDSS 8, misión científica que reúne experimentos desarrollados por tres universidades mexicanas y que marca el primer lanzamiento liderado por esta institución.

En aulas-laboratorio, estudiantes, egresados e investigadores trabajan en la integración de componentes mecánicos, electrónicos y científicos que deberán funcionar como un solo sistema en condiciones estratosféricas. La misión cuenta con la participación de especialistas de la UNAM, el IPN y el ITESO, quienes aportan módulos de observación, sensores ambientales, nanosatélites, biorreactores y materiales experimentales.

El proyecto, encabezado por el doctor Marco Berger García del CECC Jalisco y coordinado en el ITESO por el académico Luis Rizo Domínguez, implica cumplir con estándares técnicos y de seguridad exigidos por la NASA, institución que supervisa y valida cada etapa de la misión.

Para los estudiantes, como Renata Álvarez y Enrique Alcaraz Silva, la experiencia representa un aprendizaje único en procesos de ingeniería avanzada, colaboración interinstitucional y protocolos internacionales. La iniciativa, que comenzó hace ocho años como un experimento de sensores, se ha consolidado como una plataforma de investigación aeroespacial de gran escala.

Con EMIDSS 8, el ITESO refrenda su compromiso con la formación académica de alto nivel y la innovación tecnológica, posicionándose como referente en proyectos científicos que vinculan a universidades mexicanas con organismos internacionales.

La misión también busca validar tecnologías que podrían alcanzar la órbita terrestre en el futuro, como nanosatélites y sistemas de observación ambiental. Estos desarrollos forman parte de líneas de investigación que fortalecen la capacidad científica del país y abren nuevas oportunidades para la exploración espacial.

El trabajo colaborativo entre universidades públicas y privadas ha permitido integrar conocimientos de distintas disciplinas, desde la ingeniería mecánica y electrónica hasta la biotecnología. Este enfoque multidisciplinario es considerado por los investigadores como uno de los principales logros del proyecto.

Además del impacto tecnológico, EMIDSS 8 tiene un fuerte componente formativo: los estudiantes participan en todas las etapas del proceso, desde el diseño y ensamblaje hasta la comunicación con la NASA, lo que les brinda una experiencia única en proyectos internacionales y fortalece su perfil profesional.