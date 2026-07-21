El Colegio de Jalisco ofrece al personal del Congreso local las maestrías y doctorados para asesores y su personal

La firma del acuerdo marco incluye compromisos de actividades conjuntas en ramas de gobierno, historia, políticas públicas y derecho

Asesores, investigadores y personal de apoyo del Congreso del Estado podrán cursar estudios de posgrado o diplomados del programa académico que ofrece el Colegio de Jalisco, tras la firma de un convenio suscrito con esa institución, la cual cuenta con siete programas de maestría y doctorado.

Entre las opciones están la Maestría en Archivos, Gestión Documental y Memoria, la Maestría en Política y Gobierno o el Diplomado en Gobernanza Metropolitana, informó el presidente del Colegio de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza, ex legislador y ex secretario de Gobierno.

“Está la oferta académica nuestra con seis maestrías, una que está en curso de constituirse en Historia del Arte, el Doctorado en Ciencias Sociales y las maestrías también en torno a gobernanza y temas de carácter público. Por supuesto, talleres, los grupos parlamentarios tienen asesores, equipos de trabajo, podemos definir formatos, talleres, cursos que enriquezcan la formación parlamentaria”, dijo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Julio Hurtado Luna, explicó que, entre las tareas del Congreso local, está la de preparar a sus equipos para dar mejores resultados con leyes que sean útiles para la población.

“El Congreso de Jalisco tiene hoy la enorme responsabilidad de construir leyes, debatir, de tomar decisiones que impactan la vida de millones de personas. Esta responsabilidad exige diálogo, apertura y disposición permanente de aprender porque nadie tenemos todas las respuestas y cuando una institución escucha a quienes investigan, analizan y estudian los problemas de nuestro estado, las decisiones son más sólidas y las resoluciones tienen un mejor sustento”, explicó.

El Colegio de Jalisco tiene a 96% de su personal académico que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la idea es también que puedan impulsarse proyectos de investigación entre ambas instituciones, dijo Ixchel Ruiz Anguiano, secretaria general del Colegio de Jalisco.

El archivo del Congreso de Jalisco es uno de los tres acervos históricos más importantes del occidente del país, de ahí la impirtancia del convenio de colaboración con el Colegio de Jalisco.

A la firma del convenio acudieron también la presidenta del Congreso, Andrea Fausto de León y el secretario del Poder Legislativo, Eduardo Martínez Lomelí, quien señaló que pueden organizarse actividades académicas conjuntas, a partir del convenio firmado en la sede de la Legislatura jalisciense.