UdeG inaugura nuevas oficinas del SUTUdeG en Zapopan

. Fotos: Fernanda Velazquez

La Universidad de Guadalajara (UdeG) inauguró las nuevas oficinas del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG (SUTUdeG), un espacio que fortalecerá la atención a trabajadores activos y jubilados, además de consolidar un complejo sindical que integra áreas de convivencia, servicios y representación gremial.

La Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, encabezó la apertura de las instalaciones ubicadas en la colonia Villas Belenes, en Zapopan, donde destacó que este proyecto comenzó durante la administración del exrector Ricardo Villanueva Lomelí y tuvo continuidad con el objetivo de brindar mejores condiciones a las y los trabajadores administrativos y de servicio de la comunidad universitaria.

Durante el acto, la Rectora subrayó que el fortalecimiento de espacios dignos forma parte de una agenda de cuidados compartida entre la Universidad y los sindicatos, la cual contempla mejores condiciones laborales, remuneraciones justas y entornos adecuados para el desarrollo profesional y el bienestar de los trabajadores.

Por su parte, el secretario general del SUTUdeG, Jesús Becerra Santiago, explicó que el inmueble fue construido con recursos propios del sindicato y con apoyo de la Administración General de la UdeG, con la finalidad de concentrar en un mismo espacio las actividades sindicales y los servicios dirigidos a jubilados y pensionados.

. Foto: Fernanda Velazquez

La nueva sede se suma a la Casa del Jubilado y al Centro de Convivencia, conformando un complejo que cuenta con alberca, área de vapor, palapas, dos canchas profesionales de fútbol y una terraza para eventos. De acuerdo con el dirigente sindical, estas instalaciones permitirán ofrecer una atención más eficiente y cercana a los agremiados.

Las oficinas, ubicadas a espaldas del Auditorio Telmex, disponen de recepción, áreas administrativas, comedor, jardines y espacios para reuniones y actividades relacionadas con la vida sindical, fortaleciendo así la infraestructura destinada al bienestar de las y los trabajadores universitarios.

Además, Karla Planter Pérez destacó que el trabajo coordinado entre la administración universitaria y las organizaciones sindicales ha permitido impulsar proyectos orientados al bienestar integral de la comunidad laboral, fortaleciendo espacios que promueven tanto el desarrollo profesional como la convivencia de las y los trabajadores universitarios.

La Rectora General señaló que la consolidación de infraestructura destinada al personal administrativo, operativo y jubilado refleja el compromiso institucional con una cultura de respeto y dignidad laboral. Añadió que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión entre quienes forman parte de la Universidad de Guadalajara.(Con información de la UdeG)