¿Puede una máquina comprender lo que sentimos?

Imagina que son las dos de la mañana. No puedes dormir. Llevas días sintiéndote triste, preocupado o simplemente agotado. Hay algo que te inquieta, pero no sabes cómo explicarlo. Quizá no quieres preocupar a tu familia, tus amigos están dormidos y conseguir una cita con un psicólogo implica tiempo y dinero. Entonces tomas tu teléfono y escribes: «No sé qué me pasa, últimamente siento que nada tiene sentido». En cuestión de segundos aparece una respuesta: «Lamento que estés pasando por esto. ¿Te gustaría contarme qué ha sucedido?».

La conversación continúa, compartes tus preocupaciones y recibes palabras de apoyo. Después de unos minutos experimentas cierto alivio. Sin embargo, hay un detalle: nadie te ha escuchado realmente del otro lado. Quien responde es una inteligencia artificial. Entonces surge una pregunta: ¿acabamos de recibir ayuda psicológica o simplemente conversamos con una máquina extraordinariamente buena para responder?

Durante años imaginamos que la inteligencia artificial transformaría principalmente las fábricas, las oficinas y los laboratorios. Pocas personas anticiparon que también entraría en uno de los espacios más íntimos de nuestra vida: las emociones. Hoy existen sistemas capaces de conversar sobre ansiedad, tristeza, autoestima, relaciones de pareja o conflictos familiares.

Algunos fueron desarrollados específicamente para ofrecer apoyo en salud mental; otros, como los asistentes de inteligencia artificial de uso general, comenzaron a desempeñar esta función porque los propios usuarios decidieron compartirles sus problemas.

Su atractivo es fácil de comprender: están disponibles prácticamente a cualquier hora, responden inmediatamente y pueden resultar menos intimidantes que hablar con otra persona. Para alguien que siente vergüenza de expresar sus emociones, una pantalla puede parecer un espacio seguro. Pero ¿qué dice la ciencia sobre estas herramientas?

¿Una máquina puede ayudarnos a sentirnos mejor?

La investigación científica ya comienza a ofrecer respuestas. En 2025, investigadores de Dartmouth College, en Estados Unidos, publicaron los resultados de un ensayo clínico con Therabot, un sistema de inteligencia artificial diseñado para proporcionar intervenciones relacionadas con la salud mental.

El estudio, realizado con 106 participantes que presentaban problemas de depresión, ansiedad o trastornos de la conducta alimentaria, encontró mejorías importantes en distintos síntomas. Uno de los hallazgos más interesantes fue que algunas personas desarrollaron una percepción de confianza hacia el sistema semejante, en ciertos aspectos, a la que puede surgir en una relación terapéutica.

Estos resultados son prometedores, aunque debemos interpretarlos con cautela. El estudio contó con supervisión y tuvo una muestra relativamente pequeña; por tanto, no demuestra que cualquier inteligencia artificial pueda sustituir a un psicoterapeuta.

Otras revisiones científicas también han encontrado que determinados asistentes conversacionales pueden contribuir a reducir síntomas de depresión y ansiedad, pero los beneficios varían según la herramienta, la población y las condiciones de uso. Además, es importante distinguir entre una aplicación desarrollada mediante procedimientos terapéuticos y evaluada científicamente, y un chatbot de propósito general al que espontáneamente le contamos nuestros problemas. Confundir ambas cosas sería como pensar que buscar información médica en internet equivale a recibir una consulta con un especialista.

La diferencia entre parecer empático y comprender

Uno de los aspectos más fascinantes de estas tecnologías es su capacidad para reproducir el lenguaje de la empatía. Cuando atravesamos dificultades emocionales no siempre buscamos soluciones; muchas veces necesitamos sentirnos escuchados y comprendidos.

La inteligencia artificial puede responder con delicadeza, reconocer expresiones de tristeza y formular preguntas que nos ayuden a reflexionar. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre expresar empatía y experimentar empatía. Pensemos en un actor que interpreta magistralmente a un médico: puede utilizar el vocabulario correcto, transmitir tranquilidad y representar con precisión una consulta, pero eso no significa que posea los conocimientos ni la responsabilidad profesional necesarios para ejercer la medicina. Algo semejante ocurre con la inteligencia artificial.

Una respuesta generada por una máquina puede parecernos cálida, comprensiva e incluso profundamente personal, pero el sistema no necesariamente comprende nuestra experiencia como lo haría otro ser humano. Puede desconocer aspectos importantes de nuestra historia, interpretar incorrectamente lo que decimos o pasar por alto señales que un psicoterapeuta identificaría durante una sesión.

Además, un buen terapeuta no está para darnos siempre la razón: parte de su trabajo consiste en ayudarnos a cuestionar nuestras interpretaciones, reconocer patrones perjudiciales y enfrentar asuntos difíciles. En cambio, algunos sistemas de inteligencia artificial pueden mostrar una tendencia a confirmar lo que expresamos para mantener una conversación agradable. Esto nos obliga a distinguir entre una respuesta reconfortante y una intervención psicológica verdaderamente adecuada.

Cuando la tecnología se convierte en confidente

Imaginemos ahora a una persona que comienza utilizando inteligencia artificial para organizar sus pensamientos antes de acudir a terapia. Con el tiempo descubre que también puede consultarla cuando se siente sola, preguntarle qué hacer ante un conflicto o pedirle consejos sobre sus relaciones. Poco a poco comienza a preferir esas conversaciones a las que mantiene con familiares y amigos.

¿Por qué enfrentar opiniones diferentes cuando existe una máquina siempre disponible, paciente y aparentemente comprensiva? Este escenario no significa que todos los usuarios desarrollarán dependencia emocional, pero ilustra una preocupación que ya ocupa a investigadores y profesionales de la salud mental: la posibilidad de confundir una interacción tecnológica con una relación humana.

A ello se suman riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad. En una consulta psicológica, la confidencialidad forma parte de las obligaciones profesionales del terapeuta.

Cuando compartimos información íntima con una plataforma tecnológica, el tratamiento de esos datos depende de sus políticas y medidas de protección. Tampoco debemos olvidar que una inteligencia artificial puede equivocarse. Si una persona atraviesa una crisis emocional grave, una respuesta incorrecta podría tener consecuencias importantes. Por estas razones, organizaciones profesionales como la Asociación Estadounidense de Psicología han advertido sobre los riesgos de utilizar chatbots como sustitutos de la atención psicológica profesional.

¿Y si el futuro no consiste en reemplazar al psicólogo?

Quizá estamos formulando la pregunta equivocada. En lugar de preguntarnos si la inteligencia artificial sustituirá a los psicoterapeutas, podríamos explorar cómo puede ayudarlos a realizar mejor su trabajo. Pensemos en los automóviles modernos: sus sensores y sistemas de asistencia pueden advertir sobre obstáculos o reducir determinados riesgos, pero no convierten automáticamente al vehículo en un conductor capaz de responder responsablemente ante cualquier situación. En psicoterapia podría suceder algo parecido. La inteligencia artificial podría apoyar a los profesionales en la organización de información, la elaboración de materiales educativos y el seguimiento de actividades entre sesiones, siempre con supervisión y medidas adecuadas de privacidad.

También existen herramientas inspiradas en la terapia cognitivo-conductual que ayudan a identificar pensamientos automáticos, registrar emociones o practicar ejercicios de afrontamiento. Utilizadas adecuadamente, podrían complementar el trabajo terapéutico y facilitar el acceso a ciertos recursos de apoyo.

Esto es especialmente relevante en México, donde recibir atención psicológica oportuna puede resultar complicado debido a barreras económicas, geográficas y culturales. No obstante, debemos evitar que una tecnología destinada a ampliar el acceso termine justificando una atención de menor calidad para quienes tienen menos recursos. La meta no debería ser reemplazar indiscriminadamente a los profesionales, sino aprovechar la innovación para que más personas reciban ayuda segura y efectiva.

Para avanzar en esa dirección necesitamos investigación rigurosa, herramientas evaluadas con poblaciones mexicanas y colaboración entre psicólogos, universidades, desarrolladores tecnológicos y autoridades sanitarias. También debemos reconocer que los resultados obtenidos en otros países no necesariamente se reproducen en nuestro contexto cultural. La pregunta importante no es solamente si una aplicación funciona, sino para quién funciona, en qué circunstancias, con qué riesgos y bajo qué condiciones puede utilizarse responsablemente.

Una pregunta que apenas comienza

Volvamos a aquella persona que, a las dos de la mañana, tomó su teléfono porque necesitaba hablar con alguien. Quizá la conversación con una inteligencia artificial le permitió ordenar sus pensamientos, encontrar palabras para describir sus emociones o animarse a buscar ayuda profesional. En ese caso, la tecnología pudo cumplir una función valiosa. Pero si esa misma persona comienza a depender de las respuestas de la máquina, evita acudir con un profesional o confunde la amabilidad de un algoritmo con una relación humana, el escenario cambia por completo.

La inteligencia artificial está transformando nuestra manera de trabajar, estudiar y comunicarnos. Ahora comienza también a modificar la forma en que hablamos sobre nosotros mismos. El desafío no consiste en rechazar estas herramientas ni en atribuirles capacidades que todavía no han demostrado. Consiste en comprender sus posibilidades y sus límites, recordando que una conversación convincente no equivale necesariamente a una intervención terapéutica.

Porque quizá la pregunta más importante no sea si algún día una inteligencia artificial podrá escucharnos como lo hace un psicólogo, sino si nosotros sabremos reconocer la diferencia.