Juan Carlos Leaño del Castillo asume la Rectoría de la UAG rumbo a su centenario

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) inició una nueva etapa institucional con el nombramiento de Juan Carlos Leaño del Castillo como rector, cargo que asumió el 2 de noviembre por decisión del Consejo Universitario, en sustitución de Antonio Leaño Reyes.

A través de un comunicado, la institución informó que el relevo busca dar continuidad a un proyecto educativo con más de nueve décadas de historia, mientras fortalece sus estrategias académicas y de innovación ante los desafíos de las nuevas generaciones.

La Universidad reconoció la gestión de Antonio Leaño Reyes y su contribución al fortalecimiento institucional. No obstante, precisó que continuará vinculado a la UAG como rector y consejero de carácter vitalicio, desde donde aportará su experiencia al proyecto educativo.

El nuevo rector tendrá entre sus principales objetivos elevar la calidad académica, impulsar la innovación, ampliar la vinculación nacional e internacional y fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Juan Carlos Leaño del Castillo es licenciado en Administración de Empresas por la UAG y cuenta con un Global Executive MBA por IE Business School, en Madrid. También ha cursado programas de alta dirección en el IPADE y formación ejecutiva en instituciones como MIT Sloan, UCLA Anderson y Singapore Management University.

Dentro de la universidad se desempeñó como vicerrector administrativo, integrante del Consejo Directivo y presidente del Consejo Consultivo de Innovación, responsabilidades desde las que participó en iniciativas de transformación institucional, desarrollo de talento y adopción de tecnología.

Antes de incorporarse a la gestión directiva, desarrolló una trayectoria de aproximadamente 18 años como futbolista profesional y fue capitán de los Tecos.

El nombramiento ocurre a nueve años de que la UAG alcance su centenario, en 2035. De acuerdo con la institución, esta nueva etapa buscará preservar los principios que dieron origen a la universidad, al tiempo que abre oportunidades para fortalecer su investigación, proyección internacional y relación con los sectores productivos.